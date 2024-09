- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'020,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,54 Prozent auf 40'756 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 17'128 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,95 Prozent auf 36'309 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon stellt neue digitale Innovationen für die Kataraktchirurgie vor - Julius Bär platziert 5-jährige Senior Unsecured Notes in Höhe von 500 Mio EUR - Basilea: Cresemba-Verkäufe in Europa lösen Zahlung über 25 Mio USD aus vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Villars H1: Umsatz 32,1 Mio Fr. (VJ 33,7 Mio) Reinergebnis 1,47 Mio Fr. (VJ 1,11 Mio) - DKSH geht Partnerschaft mit Famar Group in China ein - Kudelski: Nagravision erhält Auftrag von Evercast für forens. Wasserzeichen - Meier Tobler kauft in 2. Tranche des Rückkaufangebots 90'700 Aktien zurück - SHL-Aktionäre genehmigen Anstellungsbedingungen für neuen CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Allianz Schweiz befördert zwei Interne in die Geschäftsleitung (HEADLINE) - Danone entfernt Nutri-Score von seinen trinkbaren Produkten (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Gesamtproduktion Juli -2,4 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,5) Gesamtproduktion Juli -5,3 Prozent GG Vorjahr (Prognose -3,5) Handelsbilanzsaldo Juli +16,8 MRD EUR (Prognose +20,9) Exporte Juli +1,7 Prozent GG Vormonat (Prognose +1,1) Importe Juli +5,4 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein/K.A.Winterstein mit Anteil von 5,16 Prozent - Schweiter: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 5,335 Prozent - Temenos-Grossaktionär Ebner baut Beteiligung deutlich aus - Temenos: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 20,021 Prozent - U-blox: Eric Wolff meldet Anteil von 3,056 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Sunrise: Capital Markets Day - Swiss Re: Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' in Monte Carlo Dienstag: - BVZ: Ergebnis H1 - MCH: Ergebnis H1 - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex August (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven August 2024 (09.00 Uhr) Ausland: -FR: Industrieproduktion 7/24 (08.45 Uhr) Leistungsbilanz 7/24 (08.45 Uhr) Handelsbilanz 7/24 (08.45 Uhr) -IT: Detailhandelsumsatz 7/24 (10.00 Uhr) -ZO: BIP Q2/24 (3. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Staatsausgaben Q2/24 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q2/24 (11.00 Uhr) -US: Arbeitsmarktbericht 8/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9360 - USD/CHF: 0,8417 - Conf-Future: -4 BP auf 149,45 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,437 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,19 Prozent auf 12'031 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,07 Prozent auf 1'947 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,06 Prozent auf 15'990 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,08 Prozent auf 18'577 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,89 Prozent auf 7'432 Punkte

