- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'935,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,01 Prozent auf 40'345 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,55 Prozent auf 16'691 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,65 Prozent auf 36'153 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re erwartet höhere Nachfrage in Absicherung in Sach- und Spezialsparten Versicherte Schäden 2024 über Zehnjahresdurchschnitt erwartet Wachstum im Cyber-Rück-/Versicherungsmarkt erwartet Sehen wachsende Nachfrage bei Engineering-Rück-/Versicherungen vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Roche weitet KI-Angebot mit neuen Kooperationspartnern aus - Castle PE schreibt im Halbjahr grossen Verlust - Galderma-Manager verkaufen Aktien über 5 Millionen Franken - Zug Estates findet langjährigen Mieter für Suurstoffi-Areal NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Neuer GAV für Edelweiss-Piloten soll dieses Jahr in Kraft treten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,831 Prozent/1,374 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,067 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - VAT: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - Cevian baut Anteil deutlich aus (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sunrise: Capital Markets Day - Swiss Re: Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' in Monte Carlo Dienstag: - BVZ: Ergebnis H1 - MCH: Ergebnis H1 - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2024 (nachbörslich) - GV: Richemont WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen 9/24 (10.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 7/24 (endgültig; 16.00 Uhr) Konsumentenkredite 7/24 (21.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9366 - USD/CHF: 0,8460 - Conf-Future: -48 BP auf 148,97 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,424 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,02 Prozent auf 11'908 Punkte - SLI (Freitag): -0,99 Prozent auf 1'928 Punkte - SPI (Freitag): -1,02 Prozent auf 15'826 Punkte - Dax (Freitag): -1,48 Prozent auf 18'302 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,98 Prozent auf 7'352 Punkte

awp-robot/sw/