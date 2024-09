- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 11'999,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,20 Prozent auf 40'830 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,16 Prozent auf 16'885 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,26 Prozent auf 36'310 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler-Joint-Venture verkauft Jardine Schindler Lifts in Taiwan - Swisscom: Weko stellt Untersuchung gegen Swisscom Directories ein - Bellevue Asset Management holt neue Kundenberaterin ins Schweizer Sales Team - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt indischen Streaming-Anbieter FanCode als Kunden - Santhera schliesst mit Genesis Pharma Vertriebsvereinbarung für Agamree ab - BVZ H1: Reingewinn 9,47 Mio Fr. (VJ 12,6 Mio) Betriebsertrag 103,7 Mio CHF (VJ 96,6 Mio) EBITDA 30,27 Mio Fr. (VJ 28,8 Mio) Reinergebnis 09,47 Mio Fr. (VJ 12,6 Mio) Unwetter ohne Auswirkungen auf dividendenrelevante, private Bereiche Sind mit Produkten für die Zukunft sehr gut aufgestellt Werden neue Strategie 2025 bis 2028 Ende Jahr verabschieden 2024: Unwetter-Folgen belasten nur nichtgewinnorientiertes Geschäftsfeld - MCH Group H1: Betriebsertrag 236,6 Mio Fr. (VJ 218,4 Mio) EBITDA 15,3 Mio Fr. (VJ 20,0 Mio) Konzernergebnis 3,6 Mio Fr. (VJ 4,7 Mio) Flüssige Mittel 58,7 Mio Fr. (Ende 2023: 65,7 Mio) Group: Fokus im H2 liegt auf ausgeglichenem Nettoergebnis (Break-even) Hauptziele im H2: Erträge festigen und Fokus auf Rentabilität NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - EFV/SNB: Bund und stockt Anleihen 2032 und 2038 auf - Sunrise-CFO: Rund 70 Prozent der Synergieziels von rund 300 Mio Fr. erreicht Dienstleistungsverträge mit Liberty kosten 111 Mio Fr. CEO: Kundenmigration von UPC auf Marke Sunrise zu 88 Prozent abgeschlossen will weiterhin im Schlussquartal an die Schweizer Börse gehen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Verbraucherpreise HVPI August -0,2 Prozent gg VM (Prog -0,2) - 2. Schätzung Verbraucherpreise HVPI August +2,0 Prozent gg VJ (Prog +2,0) - 2. Schätzung Verbraucherpreise August -0,1 Prozent gg VM (Prog -0,1) - 2. Schätzung Verbraucherpreise August +1,9 Prozent gg VJ (Prog +1,9) - 2. Schätzung - GB: Arbeitslosenquote Juli 4,1 Prozent (Prognose 4,1) - CN: ytd imports +4.7 Prozent y/y in yuan term: customs ytd exports +6.9 Prozent y/y in yuan term: customs ytd export +4.6 Prozent y/y vs jan-jul +4.0 Prozent y/y Aug exports +8.7 Prozent y/y vs median +6.6 Prozent y/y: customs Aug imports +0.5 Prozent y/y vs median +2.3 Prozent y/y: customs Aug trade surplus +$91.02 bln vs jul +$84.65 bln WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Remy Bersier meldet Anteil von 5,077 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 5,152 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,033 Prozent - VAT: Norges Bank meldet Anteil von 3,049 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2024 (nachbörslich) - GV: Richemont Donnerstag: - Baloise: Ergebnis H1/Investor Update - Santhera: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9362 - USD/CHF: 0,8482 - Conf-Future: +5 BP auf 149,02 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,479 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,61 Prozent auf 11'981 Punkte - SLI (Montag): +0,81 Prozent auf 1'944 Punkte - SPI (Montag): +0,66 Prozent auf 15'930 Punkte - Dax (Montag): +0,77 Prozent auf 18'444 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,09 Prozent auf 7'425 Punkte

