- SMI vorbörslich: -0,16 Prozent auf 11'945,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,23 Prozent auf 40'737 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,84 Prozent auf 17'026 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,79 Prozent auf 35'511 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Waters zahlt in Frankreich Busse von 2 Millionen Euro - Bystronic beschliesst nächste Restrukturierung Ziel sind Einsparungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich Höhe des Stellenabbaus kann noch nicht beziffert werden Einmalkosten im tiefen zweistelligen Millionen-Bereich Konzernleitung wird auf vier Mitglieder verkleinert setzt weiterhin auf den Standort Niederönz - Hochdorf lehnt unaufgeforderte Newlat-Offerte ab Newlat hat nur unverbindliches Angebot vorgelegt Offerte von AS Equity Partners bietet Transaktionssicherheit - DKSH geht Partnerschaft mit NanoCellect in Südostasien ein - Rieter: Aftersales-Chef Rico Randegger tritt per Ende 2024 zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros lanciert zusammen mit Migros Bank kostenloses Online-Bankangebot PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore meldet Anteil von 61,21 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 11,728 Prozent/1,04 Prozent - Leonteq meldet Eigenanteil von 4,688 Prozent/4,261 Prozent - R&S: Gruppe CGS/Marc Aeschlimann/Marcus Jauslin melden 17,651/12,949 Prozent - UBS: Norges Bank meldet Anteil von 5,013 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2024 - Richemont: GV Donnerstag: - Baloise: Ergebnis H1/Investor Update - Santhera: Ergebnis H1 Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Konsumentenpreise 8/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 8/24 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9320 - USD/CHF: 0,8437 - Conf-Future: -5 BP auf 148,97 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,446 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,13 Prozent auf 11'965 Punkte - SLI (Dienstag): -0,14 Prozent auf 1'941 Punkte - SPI (Dienstag): -0,15 Prozent auf 15'906 Punkte - Dax (Dienstag): -0,96 Prozent auf 18'266 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,75 Prozent auf 7'408 Punkte

awp-robot/sw/