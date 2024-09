- SMI vorbörslich: +0,15 Prozent auf 11'940,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,31 Prozent auf 40'862 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,17 Prozent auf 17'396 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +3,52 Prozent auf 36'873 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group arbeitet mit Blackrock zusammen vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Roche stellt erste Daten zu Fettsenker CT-996 vor vorbörsliche Indikation -4,5 Prozent - Swisscom: Wettbewerbsbehörde leitet Prüfung von Vodafone Italia-Übernahme ein Werden konstruktiv mit den italienischen Behörden zusammenarbeiten Erwarten Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2025 - Baloise H1: Reingewinn 219,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201 Mio) Aktionärsgewinn 220 Mio Fr. (VJ 206 Mio) Geschäftsvolumen 5293 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5391 Mio) EBIT 271,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 253 Mio) EBIT Nicht-Leben 123 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137 Mio) EBIT Leben 145,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122 Mio) EBIT AM + Banking 41,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44 Mio) Combined Ratio Nicht-Leben 90,4 Prozent (AWP-Konsens: 90,0 Prozent) Eigenkapital 3512 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3158 Mio) 2024: Erwarten Barmittelgenerierung von über 500 Mio Fr. Führen attraktive Dividendenpolitik weiter startet Refokussierungsstrategie Wollen Kosteneffizienz verbessern - Abbau von 250 Stellen Streben mittelfristig Eigenkapitalrendite von 12 Prozent bis 15 Prozent an strebt 2024-2027 Barmittelgenerierung von über 2 Mrd Fr. an Aktienrückkauf wird im nächsten Frühling geprüft Barmittel-Ausschüttungsquote von 80 Prozent oder mehr Wollen in Schweiz, Belgien, Deutschland und Luxemburg tätig sein streben im Lebengeschäft EBIT-Beitrag von mind. 200 Mio Fr. an strebt weiterhin Combined Ratio im Bereich von 90 Prozent an vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl August 3,10 Mio (+6,0 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen August entspricht 99,5 Prozent ggü. 2019-Level Kommerzumsatz August 55,7 Mio Fr. (+2,0 Prozent gg VJ) - Santhera H1: Reinergebnis -15,26 Mio Fr. (VJ -23,3 Mio) Liquide Mittel per Ende Juni 16,49 Mio Fr. (Ende 2023: 30,4 Mio) Umsätze aus Verträgen mit Kunden 14,1 Mio Fr. (VJ 3,9 Mio) Cashflow-Break-Even weiter für 2026 erwartet Liquide Mittel dürften bis 2026 reichen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 13,434 Prozent/4,329 Prozent - Meier Tobler meldet Eigenanteil von 5,165 Prozent - R&S: Benjamin Levine meldet Anteil von 3,099 Prozent/2,637 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Baloise: MK Ergebnis H1/Investor Update Freitag: - Keine Termine Montag: - Alpine Select: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte August 2024 (Montag) Ausland: - ZO: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr) - US: Produzentenpreise 8/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9392 - USD/CHF: 0,8521 - Conf-Future: ungehandelt (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,418 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,35 Prozent auf 11'923 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,29 Prozent auf 1'935 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,32 Prozent auf 15'855 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,35 Prozent auf 18'330 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,38 Prozent auf 7'397 Punkte

awp-robot/sw/