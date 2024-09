STIMMUNG - An der Schweizer Aktienbörse dürften die Kurse zum Wochenschluss erneut steigen. Denn die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen freundlichen Start. Der Leitindex SMI dürfte somit auch die 12'000er Marke zurückerobern. An den vorangegangenen Handelstagen war er immer wieder kurzzeitig über diese psychologisch wichtige Marke gestiegen, konnte sie aber nicht nachhaltig knacken. - SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 12'010,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,58 Prozent auf 41'097 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,00 Prozent auf 17'570 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,66 Prozent auf 36'591 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verkauft Kaffeerahm-Marke in Südafrika an Lactalis - Roche erhält US-Zulassung für subkutane Krebstherapie - Vontobel verwaltet Futura Fonds von Raiffeisen nur noch bis Mitte 2027 Auswirkungen auf das Konzernergebnis 2027 werden «minimal» sein - Ams Osram löst kurzfristige Finanzierungslinien mit Privatplatzierung ab - Avolta-Tochter Hudson eröffnet sechs neue Geschäfte an Flughafen Pittsburgh - Cevian-Partner: Baloise-Massnahmen bezüglich Fokus und Ehrgeiz ungenügend - Calida schliesst Aktienrückkauf der Gründerfamilie Kellenberger ab - Curatis verlegt Veröffentlichung von Halbjahreszahlen wegen Investora vor - Kudelski schliesst Verkauf von Skidata an Assa Abloy ab - Stadler Rail ernennt Marc Meschenmoser zum neuen Kommunikationschef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: Kellenbergers jetzt mit Anteil v. 19 Prozent / Free Float 81 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,002 Prozent - SGS: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent - Sonova: Capital Group meldet Anteil von 3,391 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Alpine Select: Ergebnis H1 - Curatis: Ergebnis H1 Dienstag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte August 2024 (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig) (08.45 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 7/24 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 8/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9411 - USD/CHF: 0,8492 - Conf-Future: +33 BP auf 149,33 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,413 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,50 Prozent auf 11'982 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,67 Prozent auf 1'948 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,45 Prozent auf 15'927 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,03 Prozent auf 18'518 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,37 Prozent auf 7'435 Punkte

awp-robot/sw/ra