- SMI vorbörslich: -0,15 Prozent auf 12'018,80 Punkte (08.25 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,72 Prozent auf 41'394 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,65 Prozent auf 17'684 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält US-Zulassung für subkutane Variante von MS-Mittel - UBS stellt in USA Finanzberaterteam mit Vermögen von 650 Millionen Dollar ein - Curatis H1: Nettoergebnis -3,8 Mio Fr. Liquide Mittel 3,5 Mio Fr. per 30.06. - Aryzta zahlt Hybridanleihe über 325,4 Millionen Franken zurück - Presse: SoftwareOne diskutiert Fusion mit norwegischer Crayon-Gruppe vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent - Wisekey kündigt Neugestaltung seines Wise.Art-Marktplatzes an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: JAN-AUG INDUSTRIAL OUTPUT +5.8 Prozent Y/Y VS JAN-JUL +5.9 Prozent AUG INDUSTRIAL OUTPUT +4.5 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.6 Prozent Y/Y AUG UNEMPLOYMENT RATE +5.3 Prozent VS JUL +5.2 ProzentB AUG RETAIL SALES +2.1 Prozent Y/Y VS MEDIAN +2.5 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida meldet Eigenanteil von 9,99 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3,046 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag - Keine Termine Mittwoch: - Hochdorf: aoGV Verkauf HSN (15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte August 2024 (14.30 Uhr) Ausland: - EU: Handelsbilanz 7/24 (11.00 Uhr) Arbeitskosten Q2/24 (11.00 Uhr) - IT: Handelsbilanz 7/24 (11.00 Uhr) - DE: Bundesbank, Monatsbericht (12.00 Uhr) - US: Empire State Manufacturing Bericht 9/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.09: - Richemont (2,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9395 - USD/CHF: 0,8466 - Conf-Future: +47 BP auf 149,80 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,41 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,46 Prozent auf 12'037 Punkte - SLI (Freitag): +0,60 Prozent auf 1'960 Punkte - SPI (Freitag): +0,50 Prozent auf 16'006 Punkte - Dax (Freitag): +0,98 Prozent auf 18'699 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,92 Prozent auf 7'465 Punkte

awp-robot/sw/ra