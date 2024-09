STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am am Dienstag laut den vorbörslichen Indikationen leicht höher eröffnen. Die Erwartungen an eine kräftige Zinssenkung in den USA um 50 Basispunkte sind zuletzt deutlich gestiegen, meinen Händler. Grundsätzlich sei das Marktgeschehen im Vorfeld der US-Notenbanksitzung aber von Zurückhaltung und Nervosität geprägt. - SMI vorbörslich: +0,20 Prozent auf 12'029,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,55 Prozent auf 41'622 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,52 Prozent auf 17'592 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,48 Prozent auf 36'040 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alpine Select steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich - Clariant verkauft Frankfurter Grundstück - Buchgewinn von 70 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Helvetia zahlt Hybridanleihe zu erstem Kündigungstermin zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Hochdorf: Gruppe Familie Weiss/Innovent senkt Anteil unter 3 Prozent - Schweiter: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 4,976 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Keine Termine Mittwoch: - Hochdorf: aoGV Verkauf HSN (15.00 Uhr) Donnerstag: - Aevis: Ergebnis H1 - Newron: Ergebnis H1 - Xlife: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2024 (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24 (11.00 Uhr) - ZO: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24 (11.00 Uhr) - US: Detailhandelsumsatz 8/24 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 8/24 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 8/24 (15.15 Uhr) Lagerbestände 7/24 (16.00 Uhr) NAHB-Index 9/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.09: - Richemont (2,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9394 - USD/CHF: 0,8441 - Conf-Future: -7 BP auf 149,73 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,408 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,26 Prozent auf 12'005 Punkte - SLI (Montag): -0,29 Prozent auf 1'954 Punkte - SPI (Montag): -0,30 Prozent auf 15'958 Punkte - Dax (Montag): -0,35 Prozent auf 18'633 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,19 Prozent auf 7'449 Punkte

awp-robot/sw/ra