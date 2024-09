- SMI vorbörslich: +0,08 Prozent auf 12'052,80 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,04 Prozent auf 41'606 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,20 Prozent auf 17'628 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 36'319 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: FDA genehmigt Kisqali für weitere Anwendungsform bei Brustkrebs Neue Daten zu MS-Mittel Kesimpta untermauern Wirksamkeit - Kühne+Nagel eröffnet Gesundheitslogistikzentrum in Kanada - Partners Group kooperiert mit italienischer Mediobanca - Meyer Burger: CEO Gunter Erfurt und CFO Markus Nikles gehen VRP Franz Richter übernimmt CEO-Aufgaben Nächste Restrukturierung geplant - Abbau von 200 Stellen Verkauf Technologie & Equipment zur Generierung zusätz. Umsätze Peilen für 2026 Umsatz von 350-400 Mio Fr. an Peilen 2026 EBITDA im mittleren zweistelligen Mio-Bereich an VRP: 30.9 bleibt Datum für Publikation der H1-Zahlen Jobabbau vor allem auch in Administration ehemaliger CEO Erfurt hat Amt selber niedergelegt Haben feste Abnehmerverträge für Grossteil US-Produktion Bleibe nur für «Übergangsphase» exekutive VRP - AMS-Osram-CFO sieht Unternehmen finanziell stabilisiert (Interview FuW) - Crealogix: Dekotierung per 8. November 2024, letzter Handelstag 7. November - DKSH erweitert Vertriebspartnerschaft mit Simplot auf Malaysia - Leclanché präsentiert Bahn-Batteriesysteme auf InnoTrans 2024 - Relief Th. schliesst Studie zur Behandlung von Stoffwechselkrankheit ab - Valartis will ENR Russia komplett übernehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - GB: CPI August +2,2 Prozent gg VJ (Prog +2,2 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,014 Prozent - Interroll: Ingo Specht senkt Anteil unter 3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,016 Prozent - Züblin: Rolf Hänggi meldet Anteil von 5,003 Prozent PRESSE MITTWOCH - SIX denkt über Lancierung von europäischer Kryptobörse nach (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Hochdorf: aoGV Verkauf HSN (15.00 Uhr) Donnerstag: - Aevis: Ergebnis H1 - Newron: Ergebnis H1 - Xlife: Ergebnis H1 Freitag: - Huber+Suhner: Capital Market Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2024 (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (Donnerstag) Ausland: - US: Baubeginne- und genehmigungen 8/24 14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr; 20.30 Uhr MK mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (per 8.11.; letzter Handelstag 7.11.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.09: - Richemont (2,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9403 - USD/CHF: 0,8452 - Conf-Future: -7 BP auf 149,73 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,385 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,31 Prozent auf 12'043 Punkte - SLI (Dienstag): +0,45 Prozent auf 1'963 Punkte - SPI (Dienstag): +0,40 Prozent auf 16'022 Punkte - Dax (Dienstag): +0,50 Prozent auf 18'726 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,30 Prozent auf 7'487 Punkte

awp-robot/sw/