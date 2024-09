- SMI vorbörslich: +0,70 Prozent auf 12'065,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 41'503 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 17'573 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,39 Prozent auf 37'251 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Positive Phase-III-Ergebnisse für Xofluza bei Influenza Einzeldosis Xofluza reduziert Übertragung der Influenza Erstmals zeigt Antivirus Vorteil bei Verringerung der Übertragung - Addex H1: Vorläufiges Nettoergebnis von 9,8 Mio Fr. (VJ: -5,1 Mio Fr.) Liquide Mittel per Ende Juni 2024 bei 3,8 Mio Fr. (Q1: 1,6 Mio) - Aevis H1: Nettoumsatz 463,1 Mio Fr. (VJ 428,0 Mio) EBITDA 45,39 Mio Fr. (VJ 31,3 Mio) Reinergebnis 746'000 Fr. (VJ -10,2 Mio) 2024: Erwarten Fortsetzung der Ergebnisverbesserung bei Healthcare Sind «optimistisch» für Gesamtjahresergebnis Keine konsolidierten Umsatz- oder Margenziele für 2024 - Basilea erhöht dank neuer Vereinbarung mit US-BARDA-Institut Finanzausblick Potenziell finanzielle Unterstützung von bis zu 268 Mio USD möglich Erste 29 Mio USD zur Entwicklung von Fosmanogepix und BAL2062 Vorbörsliche Indikation +7,3 Prozent - Newron H1: Nettoergebnis -9,56 Mio EUR (VJ -7,0 Mio) Liquide Mittel 12,19 Mio EUR (Ende 2023: 12,6 Mio) Strukturierter Prozess eingeleitet zur Wertoptimierung von Evenamide Mehrere Interessensbekundungen bereits eingegangen Ziel des Prozesses ist Mehrwert für Aktionäre zu steigern - Xlife H1: Umsatz 349'818 Fr. (VJ 347'979) EPS 0,08 Fr. (VJ -1,10) 2024: Optimistisch für H2 - planen weitere strategische Meilensteine - Airesis-Gesellschaft Le Coq Sportif von französischem Rugbyverband verklagt - Cosmo lädt zur aoGV zur Bestimmung von neuem Prüfer - EPH: Erwarten Verlust von rund 13-15 million EUR im H1 2024 (VJ -132 Mio) - Hochdorf-Aktionäre heissen Verkauf des operativen Geschäfts gut (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte August zum VM real -0,2 Prozent, nominal -1,2 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss August 3,86 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe August zum VM real -0,8 Prozent, nominal -0,1 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte August unbereinigt 1,95 Mrd Fr. (nom. +6,9 Prozent gg VJ) - Ausland: US-NOTENBANK SENKT LEITZINS UM 0,50 PROZENTPUNKTE 7 MITGLIEDER WEITERE SENKUNG IN 2024 UM 0,25 PUNKTE - 9 MITGLIEDER UM 0,50 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,079 Prozent - Inficon: Brigitte Frey/MARLA Foundation/Vanessa Frey melden Anteil von 19,612 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Brigitte Frey/Vanessa Frey melden Anteil von 3,539 Prozent - Schweiter: Brigitte Frey/MARLA Foundation/Vanessa Frey melden 25,49 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Huber+Suhner: Capital Market Day Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (09.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Freitag) Ausland: - EU: EZB Leistungsbilanz 7/24 (10.00 Uhr) - IT: Leistungsbilanz 7/24 (10.30 Uhr) - NO: Zentralbank, Zinsentscheid (10.00 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - TR: Zentralbank, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q2/24 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 9/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Frühindikator 8/24 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 8/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (per 8.11.; letzter Handelstag 7.11.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (beschlossen, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Richemont (2,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9428 - USD/CHF: 0,8470 - Conf-Future: -10 BP auf 149,40 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,418 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,50 Prozent auf 11'982 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,63 Prozent auf 1'951 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,48 Prozent auf 15'945 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,08 Prozent auf 18'711 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,06 Prozent auf 7'445 Punkte

