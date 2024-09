- SMI vorbörslich: -0,37 Prozent auf 12'014,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,26 Prozent auf 42'025 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,51 Prozent auf 18'014 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,43 Prozent auf 37'686 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Huber+Suhner bestätigt Ziele am Kapitalmarkttag ernennt Richard Hämmerli zum neuen CFO Mittelfristig Nettoumsatz von über 1 Mrd Fr. angepeilt Wollen ertragsorientierte Dividendenpolitik fortsetzen 2024: Bisherige Gewinnprognose bestätigt EBIT-Marge in unterer Hälfte Zielband 9-12 Prozent angestrebt Weiter leichtes org. Wachstum erwartet vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,8 Prozent - Vontobel übernimmt Kundenbuch der IHAG Privatbank Transaktion wird aus dem bestehenden Kapital finanziert Abschluss der Transaktion wird spätestens per H1 2025 erwartet Weitere Einzelheiten werden nicht bekannt gegeben Transaktion wird sich ab Tag eins positiv auf Reingewinn auswirken Sozialplan für IHAG-Mitarbeitende - CEO Martin Keller geht IHAG Privatbank wird Geschäftstätigkeit mittelfristig einstellen IHAG Privatbank verwaltet über 3 Milliarden an Kundengeldern vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Kühne+Nagel eröffnet neues Logistikzentrum für Adidas in Norditalien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,004 Prozent - R&S: Benjamin Levine meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Huber+Suhner: Capital Market Day Montag: - keine Termine Dienstag: - UBS: Ermotti spricht an BofA CEO Conference (9.00 Uhr) - CPH: Investors Day - Hiag: Capital Market Day (08.45-16.00 Uhr) - Schweiter: Capital Markets Day - Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (09.00 Uhr) Ausland: - DE: Erzeugerpreise August 2024 (8.00 Uhr) - GB: Einzelhandelsumsatz August 2024 (8.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen September 2024; vorläufig (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (per 8.11.; letzter Handelstag 7.11.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.09: - Logitech (1,16 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9456 - USD/CHF: 0,8465 - Conf-Future: -75 BP auf 148,65 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,441 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,63 Prozent auf 12'058 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,84 Prozent auf 1'967 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,78 Prozent auf 16'069 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,55 Prozent auf 19'002 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,71 Prozent auf 7'615 Punkte

awp-robot/sw/tv