- SMI vorbörslich: +0,47 Prozent auf 11'989,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,09 Prozent auf 42'063 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,36 Prozent auf 17'948 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS: Personalchefin verlässt das Unternehmen - Ina Invest und Cham Group prüfen Zusammenschluss Zusammenschluss ermöglicht Skaleneffekten und Synergien Aktien sollen an SIX kotiert sein Abstimmung Aktionäre voraussichtlich im Frühjahr 2025 Cham-Group- und Ina-Grossaktionär Buhofer unterstützt Fusionsgespräche Ina-Grossaktionär Implenia begrüsst Fusionsgespräche will nach Volksentscheid mit Projekt in Baar vorwärts machen - Arundel H1: Verlust 0,7 Mio USD (VJ -5,3 Mio) - Cosmo ernennt Egle Gedrimaite neu zur Head of Global Business Development - Relief erhält weitere Meilensteinzahlung über 2 Millionen Dollar - TX Group: Westschweizer Prominente kritisieren Umstrukturierung bei Tamedia NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq verlässt Economiesuisse wegen Atomfrage (NZZ/Sobli) - Axpo diversifiziert Finanzierungsstruktur - Ausgabe Samurai-Loan PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - GAM meldet Eigenanteil von 0,633 Prozent/16,474 Prozent - Interroll: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,191 Prozent - Partners Group meldet Eigenanteil von 3,002 Prozent/3,218 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Finma führt Geheim-Untersuchung zu CS-Ende durch (SoZ) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - UBS: Ermotti spricht an BofA CEO Conference (9.00 Uhr) - CPH: Investors Day - Hiag: Capital Market Day (08.45-16.00 Uhr) - Schweiter: Capital Markets Day - Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Medacta: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Herbst (mit MK) (Mittwoch) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröff.) (09:30) - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröff.) (10:00) - US: CFNA-Index 8/24 (14:30) S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröff.) (15:45) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per HEUTE: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (per 8.11.; letzter Handelstag 7.11.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Logitech (1,16 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9496 - USD/CHF: 0,8509 - Conf-Future: -66 BP auf 147,99 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,46 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,03 Prozent auf 11'934 Punkte - SLI (Freitag): -1,10 Prozent auf 1'946 Punkte - SPI (Freitag): -1,10 Prozent auf 15'893 Punkte - Dax (Freitag): -1,49 Prozent auf 18'720 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,74 Prozent auf 7'500 Punkte

awp-robot/sw/rw