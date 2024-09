- SMI vorbörslich: -0,11 Prozent auf 12'035,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,20 Prozent auf 42'208 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,56 Prozent auf 18'075 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,04 Prozent auf 37'955 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life platziert Hybridanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro - Basler Kantonalbank ernennt Regula Berger zur neuen CEO - Galderma: Neue Daten zeigen für Nemolizumab Wirksamkeit und Sicherheit - Hochdorf: Newlat unterschreitet Meldeschwelle von 3 Prozent - Interroll-IR- und -Kommunikationschefin verlässt Unternehmen per 11. Oktober - Leclanché kommt bei strategischer Partnerschaft mit Pinnacle voran Pinnacle bestätigt reibungslosen Verlauf des Due-Diligence-Prozess Partnerschaft soll zwei neue 2 GWh-Anlagen ermöglichen - Medacta H1: Adj. EBITDA 77,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 76,5 Mio) Adj. EBITDA-Marge 26,9 Prozent (AWP-Konsens: 26,5 Prozent) Reingewinn 38 Mio Euro (AWP-Konsens: 35,7 Mio) mittelfristiges Umsatzwachstum im tiefen zweistelligen Bereich erw. mittelfristiges adj. EBITDA auf 2024er Niveau angepeilt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Procimmo Residential Lemanic Fund nimmt über Kapitalerhöhung 30 Mio Fr. auf - Raiffeisen Futura Immo Fonds schliesst Kapitalerhöhung über rund 47 Mio Fr. ab - Swissgrid mit erfolgreichem Halbjahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,001 Prozent - DocMorris: Patrick Bierbaum/Patrick Schmitz-Morkramer melden Anteil von 3,305 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,016 Prozent - Meyer Burger: Invesco Ltd. meldet Anteil von <3 Prozent - Swatch: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von 3,015 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,061 Prozent - VAT: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Medacta: Capital Markets Day Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 - Perrot Duval: GV Freitag: - CI Com: Ergebnis H1 - Peach Property: aoGV (Kapitalerhöhung etc.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Herbst (09.00 Uhr) - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - FR Verbrauchervertrauen 9/24 (08.45 Uhr) - ES: Erzeugerpreise 8/24 (09.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Neubauverkäufe 8/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - AMS Osram (Aktienzusammenlegung 10:1; per 30.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9422 - USD/CHF: 0,8417 - Conf-Future: +43 BP auf 149,30 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,473 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,70 Prozent auf 12'049 Punkte - SLI (Dienstag): +0,71 Prozent auf 1'964 Punkte - SPI (Dienstag): +0,63 Prozent auf 16'035 Punkte - Dax (Dienstag): +0,80 Prozent auf 18'997 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,38 Prozent auf 7'604 Punkte

