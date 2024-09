- SMI vorbörslich: +0,73 Prozent auf 12'236,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,70 Prozent auf 41'915 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,04 Prozent auf 18'082 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,50 Prozent auf 38'817 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche meldet positive Phase-III-Ergebnisse für Gazyva/Gazyvaro GS vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - UBS nennt Konditionen zu Kapitalerhöhung für Immobilienfonds - SHL H1: Umsatz 27,9 Mio USD (VJ 29,0 Mio) Nettoergebnis -3,9 Mio USD (VJ -2,1 Mio) - Avolta erhält Sechsjahresvertrag und eröffnet Laden am Flughafen Stockholm - Bossard schliesst Übernahme von Aero Negoce International Gruppe ab - Crealogix: SIX erlässt Publikationspflichten - StarragTornos ernennt Markus Jäger per 1.10. zum neuen CFO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 8 Mte: Umsatz 4,27 Mrd Fr. (VJ 4,31 Mrd) Betriebsergebnis 489 Mio Fr. (VJ 466 Mio) Reingewinn 345 Mio Fr. (VJ 335 Mio) 2024: Nun Umsatzwachstum im niedrigen Bereich erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - CN ist bemüht, Wachstumsziele zu erreichen - Politbüro will notwendige Haushaltsmittel zum Erreichen der Ziele bereitstellen - DE: GFK-Konsumklima für Oktober -21,2 Pkt (Prognose -22,5); gg -21,9 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,009 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,608 Prozent/5,303 Prozent; Barclays Plc 6,158 Prozent - Hochdorf: Newlat Group SA meldet Anteil von <3 Prozent - Komax: Bank of America Corporation meldet Anteil von 6,56 Prozent - Meyer Burger: Israel Englander meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Fund Managt 5,827 Prozent - Newron: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,147 Prozent - Youngtimers: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE DONNERSTAG - Commerzbank beauftragt auch UBS mit Abwehrstrategie gegen Unicredit (BöZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SHL: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - GV: Perrot Duval Freitag: - CI Com: Ergebnis H1 - Peach Property: aoGV Kapitalerhöhung etc. Montag: - Airesis: Ergebnis H1 - EPH: Ergebnis H1 - Addex: Ergebnis H1 (definitiv) - Leclanché: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - BAK-Konjunkturprognose (10.00 Uhr) Ausland: - US: BIP Q2/24; dritte Schätzung (14.30 Uhr) Konsum Q2/24; dritte Schätzung (14.30 Uhr) Preisindex PCE-Kernrate Q2/24; dritte Schätzung (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Langlebige Güter 8/24 (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - AMS Osram (Aktienzusammenlegung 10:1; per 30.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9479 - USD/CHF: 0,8502 - Conf-Future: -20 BP auf 149,3 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,453 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,83 Prozent auf 12'148 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,91 Prozent auf 1'982 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,86 Prozent auf 16'173 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,41 Prozent auf 18'919 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,77 Prozent auf 7'566 Punkte

awp-robot/sw/