- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'220,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,62 Prozent auf 42'175 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 18'190 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,84 Prozent auf 39'643 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch-Chef Hayek dementiert Pläne zum Börsenrückzug (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -2,8 Prozent - Zwahlen&Mayr H1: Umsatz 23,2 Mio Fr. (VJ 32,6 Mio) Reinergebnis -0,46 Mio Fr. (VJ +0,91 Mio) - Ci Com: SIX verschiebt Publikationsfrist für H1 2024 auf 31. Oktober - Perrot Duval-Aktionäre verweigern an GV dem Verwaltungsrat die Entlastung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SBB-Chef: Leide mit Eisenbahnern und Fahrgästen der Deutschen Bahn (HEADLINE) - Solvalor 61 erhöht 2023/24 Mietzinseinnahmen und Dividende (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - MNI Japan Sept Tokyo Core CPI +2,0 Prozent y/y; Aug +2,4 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Feintool: Dabepo Holding GmbH meldet Anteil von 3,001 Prozent - Komax: Bank of America Corporation meldet Anteil von <3 Prozent - Kühne+Nagel: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Kuros: Joost D. de Bruijn meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,006 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,034 Prozent - R&S: CGS III L.P./Aeschlimann/Jauslin/R&S Group mit Anteil von 17,651 Prozent/9,058 Prozent - Youngtimers: Kingkey Financial Intl. mit Anteil von 9,675 Prozent; Youngtimers 8,941 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Peach Property: aoGV Kapitalerhöhung etc. Montag: - Airesis: Ergebnis H1 - EPH: Ergebnis H1 - Addex: Ergebnis H1 (definitiv) - Leclanché: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 Dienstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2024 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze August 2024 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (Dienstag) Ausland: - FR Konsumausgaben 8/24 (08:45) Erzeuger- und Verbraucherpreise 9/24 (08:45) - DE: Arbeitsmarktdaten 9/24 (09:55) - EU: EZB Projektion Verbraucherpreise 1 und 3 Jahre (10:00) Industrie- und Verbrauchervertrauen 9/24 (11:00) - US: Konsumausgaben 8/24 (14:30) PCE-Preisindex 8/24 (14:30) Private Einkommen 8/24 (14:30) Handelsbilanz 8/24 (14:30) Einzel- und Grosshandel, Lagerbestände 8/24 (14:30) University of Michigan, Stimmungsindex 9/24 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - AMS Osram (Aktienzusammenlegung 10:1; per 30.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9475 - USD/CHF: 0,8488 - Conf-Future: +50 BP auf 149,80 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,423 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,50 Prozent auf 12'210 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,81 Prozent auf 1'998 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,64 Prozent auf 16'277 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,69 Prozent auf 19'238 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,82 Prozent auf 7'742 Punkte

awp-robot/sw/tv