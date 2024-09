- SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 12'227,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,33 Prozent auf 42'313 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,39 Prozent auf 18'120 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -4,99 Prozent auf 37'840 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Präsident kritisiert Finma im Zusammenhang mit CS-Zusammenbruch - Addex H1: Nettoergebnis von 9,8 Mio Fr. (VJ: -5,1 Mio Fr.) Liquide Mittel per Ende Juni 3,8 Mio Fr. (Ende Q1: 1,6 Mio) - Arbonia ernennt Uwe Schiller zum neuen Finanzchef - Belimo-Gruppe ernennt Sandra Pitt zum neuen Mitglied der Konzernleitung - Dormakaba eröffnet Customer Experience Center in Delhi - EPH H1: Reinergebnis -13,9 Mio EUR (VJ -132,1 Mio) - Meyer Burger: Fristverlängerung Halbjahreszahlen bis Ende Oktober 2024 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq zahlt Hybridanleihe über 650 Mio Fr. vorzeitig zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Einfuhrpreise August -0,4 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,4) Einfuhrpreise August +0,2 Prozent GG Vorjahr (Prognose +0,2) GB: BIP Q2 +0,5 Prozent GG VQ (Prognose +0,6) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kuros: Blackrock meldet Anteil von 3,42 Prozent - Perrot Duval: Petrimax AG meldet Anteil von 5,156 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,05 Prozent PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Globus-Übernahme durch Central Group vor Abschluss (NZZ) - Ruag in Deutschland von GAE auf Schadenersatz eingeklagt (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Roche Pharmaday - Addex: Conf. Call Ergebnis H1 (definitiv) (16.00 Uhr) - Airesis; Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Consensus Forecast (09.00 Uhr) Konjunkturbarometer September (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q2 (09.00 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2024 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze August 2024 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (Dienstag) Ausland: - US: Chicago Einkaufsmanagerindex 9/24 (15.45 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/24 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - AMS Osram (Aktienzusammenlegung 10:1; per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9385 - USD/CHF: 0,8421 - Conf-Future: +3 BP auf 149,83 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,389 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,20 Prozent auf 12'234 Punkte - SLI (Freitag): +0,26 Prozent auf 2'003 Punkte - SPI (Freitag): +0,29 Prozent auf 16'323 Punkte - Dax (Freitag): +1,22 Prozent auf 19'474 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,99 Prozent auf 7'792 Punkte

awp-robot/sw/kw