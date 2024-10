- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'191,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,04 Prozent auf 42'330 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,38 Prozent auf 18'189 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,88 Prozent auf 38'631 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group verkauft Techem-Mehrheitsbeteiligung - Bewertung 6,7 Mrd EUR - UBS: Im Bulgaria-Berufungsprozess nimmt UBS Platz der Credit Suisse ein - Zurich: Fitch bekräftigt Finanzstärke-Rating - Airesis H1: Nettoergebnis -19,4 Mio Fr. (VJ -12,4 Mio) - Avolta will Umsatz mit «Club Avolta» ankurbeln - Leclanché erhält Aufschub für Publikation d. Halbjahreszahlen bis Ende Oktober - Metall-Zug-Joint-Venture SteelcoBelimed strebt EBIT-Marge von 10 Prozent an - Santhera: Lionheart-Studie mit Agamree (Vamorolon) erreicht gesteckte Ziele - SFS kauft slowenische Firma EPRO 2023 mit Umsatz von rund 4 Mio EUR und 10 MA - Wisekey H1: Umsatz 5,2 Mio USD - Reinergebnis -15,5 Mio USD - Xlife plant Dual Listing an Londoner Börse - Youngtimers H1: Ergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ +0,3 Mio Fr.) - ZGKB: Wealth-Management-Leiterin Petra Kalt verlässt Bank NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich schliesst Verkauf des Fischölgeschäfts ab - Migros: Untersuchung entlastet Manager Berninghaus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,036 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,017 Prozent/5,3 Prozent - EFG International: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. meldet 66,574 Prozent/2,786 Prozent - Hochdorf: Amir Mechria meldet Anteil von 14,545 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 13,011 Prozent/1,043 Prozent - Kuros: Chris Fair meldet Anteil von 3,172 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,82 Prozent - Tecan: Wellington Management Group LLP meldet Anteil von 3,23 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Wisekey: Conf. Call zu Ergebnis H1 (16.00 Uhr) Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze August 2024 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Juli 2024 (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) September (09.30 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2024 (Donnerstag) Ausland: - FR: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (09.50 Uhr) - DE: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (09.55 Uhr) - GB Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (10.30 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 9/24 (11.00 Uhr) - US: S&P-Einkaufsmanagerindex 9/24 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 8/24 (16.00 Uhr) Jolts offene Stellen 8/24 (16.00 Uhr) ISM-Index 9/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9426 - USD/CHF: 0,8467 - Conf-Future: +33 BP auf 150,12 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,41 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,53 Prozent auf 12'169 Punkte - SLI (Montag): -0,51 Prozent auf 1'993 Punkte - SPI (Montag): -0,50 Prozent auf 16'242 Punkte - Dax (Montag): -0,76 Prozent auf 19'325 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,37 Prozent auf 7'636 Punkte

