- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'097,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,41 Prozent auf 42'157 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,53 Prozent auf 17'910 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,27 Prozent auf 37'774 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Personalchef sieht Integrationsprozess gut unterwegs hält im Bulgaria-Fall an Sistierungsantrag fest - Adecco begibt Anleihe über 300 Mio Euro zu 3,4 Prozent - Lonza schliesst Kauf von Roche-Werk in den USA ab - HBM Healthcare H1: Reingewinn 23 Mio Fr. (VJ -70 Mio) - R&S stärkt dank gewandelten Warrants das Eigenkapital NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Procimmo Real Estate SICAV legt 1. Jahresabschluss vor & plant Kapitalerhöhung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB-Schlegel: Geopolitische Risiken sind sehr hoch Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-Blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Swisscanto 3,011 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Wisekey: Conf. Call zu Ergebnis H1 (16.00 Uhr) Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2024 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2024 (Freitag) - BFS: Logiernächte August 2024 (Freitag) Ausland: - ZO: Arbeitslosenquote 8/24 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsindex 9/24 (14.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9358 - USD/CHF: 0,8456 - Conf-Future: +19 BP auf 150,39 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,367 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,68 Prozent auf 12'087 Punkte - SLI (Dienstag): -0,66 Prozent auf 1'980 Punkte - SPI (Dienstag): -0,68 Prozent auf 16'132 Punkte - Dax (Dienstag): -0,58 Prozent auf 19'213 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,79 Prozent auf 7'574 Punkte

awp-robot/sw/tv