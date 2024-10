- SMI vorbörslich: -0,31 Prozent auf 12'083,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,09 Prozent auf 42'197 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,08 Prozent auf 17'925 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,05 Prozent auf 38'585 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich stellt neuen Dreijahresplan am Investorentag am 21. November vor Sind auf dem besten Weg, alle aktuellen Ziele zu übertreffen Marktentwicklung bietet weitere «attraktive Chancen» vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Kühne+Nagel eröffnet neues Distributionszentrum für Lego in Australien - Sika: Langlebigkeit im Bau und Kreislaufwirtschaft bieten Wachstumschancen - UBS-Vertreter macht keine Aussagen im Bulgaria-Prozess - Dätwyler nominiert Britt Hendriksen für den Verwaltungsrat - DKSH eröffnet Testküche für Gastrobranche in Malaysia - Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Airties NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Steiner erhält Verlängerung der Nachlassstundung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,091 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,582 Prozent/5,297 Prozent; UBS Group AG 28,566 Prozent - Molecular Partners meldet Eigenanteil von 9,627 Prozent/2,749 Prozent - Oerlikon: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,975 Prozent - R&S: Gruppe CGS / Marc Aeschlimann und Marcus Jauslin mit 17,651 Prozent/4,477 Prozent - U-blox: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2024 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2024 (Freitag) - BFS: Logiernächte August 2024 (Freitag) - SNB: Devisenreserven September 2024 Ausland (Montag) Ausland: - EU: Erzeugerpreise 8/24 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14:30) S&P-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/24 (2. Veröff., 15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie (16.00 Uhr) ISM-Index (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9376 - USD/CHF: 0,8502 - Conf-Future: -62 BP auf 149,51 Prozent (Mid) (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,38 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 12'122 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 1'985 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,24 Prozent auf 16'171 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 19'165 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,76 Prozent auf 7'578 Punkte

awp-robot/sw/tv