STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet. Vor dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Für etwas Zuversicht sorgt derweil, dass der Streik der Hafenarbeiter an der US-Ostküste beendet ist. Damit sei ein belastender Faktor ausgeräumt, sagt ein Händler. Allerdings hänge der Nahostkonflikt weiterhin bedrohlich über den Märkten. - SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'023,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,44 Prozent auf 42'012 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,04 Prozent auf 17'918 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,04 Prozent auf 38'568 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Emmi schliesst Kauf von Mademoiselle Dessert ab und bestätigt Ziele - Relief mit ersten Studien-Ergebnissen zur Behandlung von Stoffwechselkrankheit NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Sept. 2,5 Prozent (VM 2,4 Prozent), saisonber. 2,6 Prozent (VM 2,5 Prozent) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,007 Prozent - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,101 Prozent - Comet: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von <3 Prozent - Givaudan: Bill Gates meldet nach Gruppenauflösung Anteil von 12,032 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte August 2024 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven September 2024 Ausland (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland - DE: S&P-Einkaufsmanagerindex Bauindustrie 9/24 (09.30 Uhr) - GB: S&P-Einkaufsmanagerindex Bauindustrie 9/24 (10.30 Uhr) - US: Arbeitsmarktdaten 9/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.09 Uhr) - EUR/CHF: 0,9381 - USD/CHF: 0,8504 - Conf-Future: -132 BP auf 149,07 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,397 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,91 Prozent auf 12'012 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,82 Prozent auf 1'969 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,79 Prozent auf 16'043 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,78 Prozent auf 19'015 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,27 Prozent auf 7'478 Punkte

