- SMI vorbörslich: keine Kurse vorhanden - Dow Jones (Freitag): +0,81 Prozent auf 42'353 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,22 Prozent auf 18'138 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,28 Prozent auf 39'517 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richmeont verkauft YNAP an Mytheresa (Cash-Position 555 Mio EUR, schuldenfrei) erhält als Gegenleistung 33 Prozent-Anteil an Mytheresa Abschluss Transaktion erwartet im H1 2025 Erhält Recht auf Nomination von VR-Mitglied bei Mytheresa Gewährt YNAP revolvierende Kreditfazilität über 100 Mio Euro - Kudelski Tochter Nagravision weitet Zusammenarbeit mit DishTV in Indien aus - Temenos ernennt Barb Morgan zum Chief Product und Technology Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie August -5,8 Prozent GG VM (PROG -2,0) -3,9 Prozent GG VJ (PROG -1,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,059 Prozent - Gurit: Schroders plc meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch : - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven September 2024 Ausland (Montag) Ausland: - EUR: Sentix-Index 10/24 (10.30 Uhr) Einzelhandel 8/24 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenkredite 8/24 (21.00 Uhr) EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9410 - USD/CHF: 0,8580 - Conf-Future: +53 BP auf 149,60 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,402 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,13 Prozent auf 11'997 Punkte - SLI (Freitag): -0,04 Prozent auf 1'968 Punkte - SPI (Freitag): -0,06 Prozent auf 16'034 Punkte - Dax (Freitag): +0,55 Prozent auf 19'121 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,48 Prozent auf 7'541 Punkte

awp-robot/sw/uh