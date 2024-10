- An der Schweizer Aktienbörse zeichnet sich am Dienstag ein tieferer Auftakt ab. Anleger hielten sich angesichts der derzeitigen Unsicherheiten zurück, so dass der Start ins Schlussquartal 2024 auch weiterhin holprig bleibe, heisst es von Händlerseite. Die Vorgaben der Wall Street sind derweil eher negativ. In Asien überwiegt die Enttäuschung über die zurückhaltenden Äusserungen der Regierung in Peking, was neue Konjunkturmassnahmen angeht.