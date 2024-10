- SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 12'002,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,30 Prozent auf 42'080 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,45 Prozent auf 18'183 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,05 Prozent auf 39'345 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan zieht mit «Digital Factory» in Paris an neuen Standort - Aevis Victoria übernimmt Tessiner «Centromedico» mit 10 Gruppenpraxen Swiss Medical Network übernimmt «Centromedico» «Centromedico» hat 2023 Umsatz von rund 42 Mio Fr. erzielt Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart - ENR Russia: Angebot von Valartis läuft vom 24.10. bis 6.11. Übernahmeangebot von Valartis läuft vom 24.10. bis 6.11. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetica Swiss Living Fund öffnet sich für Publikumsanleger - Cyber-Versicherungsschäden wachsen stark - 'Frage von Leben und Tod': Hurrikan 'Milton' bedroht Florida PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Handelsbilanzsaldo August +22,5 Mrd Euro (PROGNOSE +18,5) Exporte August +1,3 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,0) Importe August -3,4 Prozent gg Vormonat (Prognose -2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Gruppe CGS/Marc Aeschlimann/Marcus Jauslin meldet Ant. v. 17,651 Prozent/2,638 Prozent PRESSE MITTWOCH - FuW: Swiss Re steht wegen gestrandeter Flugzeuge in London vor Gericht ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Kuros: Update Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2024 (nachbörslich) - GV: Dormakaba Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (nach 11.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex September (Freitag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Grosshandelsumsatz 8/24 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokolle (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9411 - USD/CHF: 0,8577 - Conf-Future: -64 BP auf 148,41 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,471 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,02 Prozent auf 12'011 Punkte - SLI (Dienstag): -0,07 Prozent auf 1'968 Punkte - SPI (Dienstag): -0,07 Prozent auf 16'032 Punkte - Dax (Dienstag): -0,20 Prozent auf 19'066 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,27 Prozent auf 7'521 Punkte

awp-robot/sw/tv