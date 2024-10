- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 12'148,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,03 Prozent auf 42'512 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,60 Prozent auf 18'292 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 39'374 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Umsatz 5644 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5598 Mio) Umsatz Riechstoffe 2782 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2741 Mio) Umsatz Aromen 2862 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2858 Mio) Organisches Wachstum 13,0 Prozent (H1 12,5 Prozent) Q3: Organisches Wachstum 14,1 Prozent (AWP-Konsens: 10,4 Prozent) bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5 Prozent und FCF mind. 12 Prozent vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent - Novartis: Weko stellt Untersuchung gegen Basler Konzern ein - Roche erhält CE-Zertifizierung für 1. Begleitdiagnostikum bei Magenkrebs - Kuros 9 Mte: Produktumsatz 51,1 Mio Fr. (VJ 21,3 Mio) 9Mte: EBITDA mit Medizinprodukten 13,3 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) Direktumsatz von MagnetOs 50,6 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Flüssige Mittel per Ende Sept. 15,8 Mio Fr. (Ende H1: 14,3 Mio) Erstmals Break-even-Punkt beim Cashflow überschritten 2024: Ähnliches saisonales Umsatzmuster wie in Vorjahren erwartet etwa 57-60 Prozent des Jahresumsatzes im H2 erwartet - Ascom: Auftrag für Sicherheitssysteme hat Gesamtwert von über 3 Mio. Franken - Avolta-Gastrotochter verlängert mit Milwaukee Mitchell International - Basilea: Umsatzmeilensteinzahlung von 1,25 Mio USD wegen Cresemba - Kudelski liefert IoT-Lösungen an Silicon Labs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Detailhandelsumsatz REAL August +1,6 Prozent GG Vormonat Detailhandelsumsatz NOMINAL August +1,6 Prozent GG Vormonat Detailhandelsumsatz NOMINAL August +3,1 Prozent GG Vorjahr Detailhandelsumsatz REAL August +2,1 Prozent GG Vorjahr WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,032 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,026 Prozent - U-blox: Swisscanto meldet Anteil von 3,017 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Baloise-CEO: «Diversifikation ist sehr wichtig» (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2024 (nachbörslich) - GV: Dormakaba Freitag: - keine Termine Montag: - Bossard: Umsatz Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex September (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2024 (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Konsumentenpreise 9/24 (14.30 (Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9407 - USD/CHF: 0,8601 - Conf-Future: -6 BP auf 148,27 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,473 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,93 Prozent auf 12'123 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,88 Prozent auf 1'985 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,85 Prozent auf 16'169 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,99 Prozent auf 19'255 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,21 Prozent auf 7'560 Punkte

awp-robot/sw/kw