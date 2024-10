- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'101,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,14 Prozent auf 42'454 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,05 Prozent auf 18'282 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,65 Prozent auf 39'639 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - FDA: Roche-Krebsmittel Inavolisib in USA zugelassen - Sandoz: Markteinführung wird «Wachstumstreiber» im US-Markt sein US lanciert generisches Paclitaxel in Einzeldosis-Fläschchen - Flughafen Zürich: Passagierzahl September 2,95 Mio (+4,6 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz September 57,1 Mio Fr. (+2,3 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen September bei 102,0 Prozent des 2019er-Levels - Stadler Altenrhein beantragt Kurzarbeit für 119 Mitarbeitende vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - Cosmo: Sigalova tritt damit Nachfolge von Niall Donnelly - GF: Joost Geginat, Präsident von GF Piping Systems, tritt per sofort zurück - Helvetia: AM Best stuft langfristiges Emittenten Rating mit «a+» ein - Zehnder: Valentina Videva Dufresne wird Präsidentin Nordamerika NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Industrieproduktion August +0,5 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,2) Industrieproduktion August -1,6 Prozent GG Vorjahr (Prognose -0,5) BIP August +0,2 Prozent GG VM (Prognose +0,2) - DE: Verbraucherpreise September +1,6 Prozent GG VJ (Prognose +1,6) - 2. Schätzung Verbraucherpreise September 0,0 Prozent GG VM (Prognose 0,0) - 2. Schätzung Verbraucherpreise HVPI September +1,8 Prozent GG VJ (Prognose +1,8) - 2. Schätzun Verbraucherpreise HVPI September -0,1 Prozent GG VM (Prognose -0,1) - 2. Schätzun WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,235 Prozent/5,478 Prozent - Leclanché: Leclanché SA meldet Anteil von <3 Prozent/10,51 Prozent - Skan: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Bossard: Umsatz Q3 Dienstag: - Cicor: Update Q3 - DocMorris: Trading Update Q3 - Sulzer: Auftragseingang Q3 - CI Com: Ergebnis H1 und geprüftes FY 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex September (09.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte September 2024 (Dienstag Ausland: - US: Produzentenpreise 9/24 (14.30 Uhr) Universität Michigan, Stimmungsindex 10/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.10: - Dormakaba (8,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9377 - USD/CHF: 0,8577 - Conf-Future: -62 BP auf 147,65 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,531 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,37 Prozent auf 12'078 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,34 Prozent auf 1'978 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,32 Prozent auf 16'118 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,23 Prozent auf 19'211 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,27 Prozent auf 7'542 Punkte

awp-robot/sw/kw