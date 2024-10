- SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 12'183,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,97 Prozent auf 42'864 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,33 Prozent auf 18'343 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen, Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Neue längerfristige Evrysdi-Daten untermauern Wirksamkeit bei SMA Kinder mit früher Evrysdi-Behandlung ähnlich mobil wie Kinder ohne SMA - Givaudan investiert 50 Mio Franken in neue Fabrik in Indonesien - Bossard Q3: Umsatz Asien 47,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,6 Mio) Umsatz Amerika 55,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,6 Mio) Umsatz 240,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246,1 Mio) Umsatz Europa 137,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,6 Mio) Q4: Weiter verhaltene Umsatzentwicklung erwartet Kostenbasis wg Lohninflation und IT-Kosten leicht höher Mittelfristziele gelten unverändert 2024: Umsatz im Bereich 970 bis 985 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge von rund 10 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -3,8 Prozent - Carlo Gavazzi H1: Umsatz 64 Mio Fr. (VJ 97,5 Mio) Reinergebnis rund 1,6 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) Auftragseingang rund 44 Mio Fr. (VJ 83,1 Mio) H1: EBIT voraussichtlich 3,3 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) Massnahmen zur Kostenreduktion eingeleitet - HBM: Portfoliounternehmen Upstream Bio geht erfolgreich an US-Börse - Kudelski-Tochter Nagravision kooperiert neu mit Evergent - SNB: SNB Bills mit Rendite von 0,930 Prozent für 28 Tage und 0,570 Prozent für 336 Tage NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Besitzer von Stahl Gerlafingen von Bundesrat enttäuscht - Salt-Besitzer verspricht langfristiges Engagement in der Schweiz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Retraites Populaires mit Anteil v. 3,043 Prozent; Fundpartner Solutions 3,951 Prozent - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,116 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,075 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,655 Prozent/5,449 Prozent - Idorsia: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 4,996 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,008 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Cicor: Update Q3 - DocMorris: Trading Update Q3 - Sulzer: Auftragseingang Q3 - CI Com: Ergebnis H1 und geprüftes FY 2023 (nachbörslich) Mittwoch - Bystronic: Umsatz 9 Mte - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) - Autoneum: Captial Markets Day, Prag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2024 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte September 2024 (Dienstag) Ausland: - keine SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dormakaba (8,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9382 - USD/CHF: 0,8581 - Conf-Future: -30 BP auf 147,35 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,532 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,63 Prozent auf 12'154 Punkte - SLI (Freitag): +0,54 Prozent auf 1'989 Punkte - SPI (Freitag): +0,58 Prozent auf 16'211 Punkte - Dax (Freitag): +0,85 Prozent auf 19'374 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,24 Prozent auf 7'578 Punkte

