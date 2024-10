STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag seinen zuletzt freundlichen Trend fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sorgen laut Händlern dabei für die nötige Unterstützung. - SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 12'281,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,47 Prozent auf 43'065 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,87 Prozent auf 18'503 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,98 Prozent auf 39'994 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bossard: Gruppe erwartet für 2024 Nettoumsatz von rd. 80 Mio EUR Abschluss der Transaktion für Q1 2025 erwartet Finanzierung durch Einsatz bestehender Kreditfazilitäten Mit Übernahme wird Marktpräsenz in DE und Osteuropa ausgebaut übernimmt Ferdinand Gross Gruppe - Cicor Q3: Umsatz 120,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 124,7 Mio) Auftragseingang 121,05 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131,6 Mio) Umsatz 120,36 Mio Fr. (AWP-Konsens: 124,7 Mio) werden Konsolidierung des EU-Marktes durch Akquisitionen vorantreiben 2024: Bisherige Prognosen werden bestätigt Umsatz 470-510 Mio Fr. erwartet; EBITDA 50-60 Mio Fr. - DocMorris Q3: Umsatz 265,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264,8 Mio) Umsatz Deutschland 250,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249,7 Mio) Umsatz Rx-Deutschland 48,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,6 Mio) Umsatz Europa 15,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,4 Mio) 2024: Weiter Umsatzwachstum von 5-10 Prozent erwartet Weiter Adj. EBITDA von rund -50 Mio Fr. erwartet Investitionsausgaben von rund 30 Mio Fr. erwartet schliesst Logistikstandort in Halle (DE) vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang Gruppe 2934 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2971 Mio) Auftragseingang Gruppe 2934,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2971 Mio) 2024: Bisherige Prognosen bestätigt Wachstum Bestellungseingang von 9 bis 12 Prozent erwartet Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent erwartet Operative EBITA-Marge von rund 12 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation nach Zahlen gegen den Trend mit -0,3 Prozent - Ina Invest hat Baugesuch für Projekt «Rocket & Tigerli» eingereicht - Kudelski Security lanciert neue Sicherheitslösungen für KI-Systeme - Leclanché: gibt Rücktritt von CFO Pasquale Foglia bekannt - Leonteq: Fitch bestätigt Rating «BBB» mit Ausblick «stabil» - Orascom: Egypt-Tochter unterzeichnet neue Kreditfazilität über 155 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Coop übernimmt Coop Pronto vollständig PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Arbeitslosenquote August 4,0 Prozent (Prognose 4,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 9,504 Prozent/1,106 Prozent - PSP Swiss Property: Swisscanto meldet Anteil von 3,023 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CI Com: Ergebnis H1 und geprüftes FY 2023 (nachbörslich) Mittwoch - Bystronic: Umsatz 9 Mte - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) - Autoneum: Captial Markets Day, Prag Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call neu 09.30 Uhr) - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.30/10.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VAT: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2024 (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2024 (Donnerstag) Ausland: - FR: Konsumentenpreise 9/24 (detailliert; 08.45 Uhr) - ES Konsumentenpreise 9/24 (detailliert; 09.00 Uhr) - DE: ZEW-Index 10/24 (11.00 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 8/23 (11.00 Uhr) - US: Empire-State-Index 10/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9394 - USD/CHF: 0,8628 - Conf-Future: +81 BP auf 148,16 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,499 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,86 Prozent auf 12'259 Punkte - SLI (Montag): +1,00 Prozent auf 2'009 Punkte - SPI (Montag): +0,79 Prozent auf 16'340 Punkte - Dax (Montag): +0,69 Prozent auf 19'508 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,80 Prozent auf 7'602 Punkte

awp-robot/sw/kw