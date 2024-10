- SMI vorbörslich: -0,28 Prozent auf 12'184,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,75 Prozent auf 42'740 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,01 Prozent auf 18'316 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,75 Prozent auf 39'213 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Autoneum bestätigt Dividendenpolitik stellt «Level Up»-Strategie und überarbeitete Mittelfristziele vor strebt EBIT-Marge von 6 Prozent bis 8 Prozent über den Zyklus an strebt Free Cashflow von mindestens 5 Prozent des Umsatzes an strebt Nettoverschuldung/EBITDA von weniger als 1,5x an strebt Umsatzwachstum auf 3 Mrd Franken an vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Bystronic 9 Mte: Umsatz 488,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 499,7 Mio) Auftragseingang 466,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 454,3 Mio) Weiterhin schwache Marktdynamik Produktion für Automationslösungen in Italien wird geschlossen Leichte Verbesserung im Bestellungseingang im Q3 gg H1 Positive Entwicklung in den Regionen APAC und China - CI Com 2023: Def. Verlust 2,20 Mio Fr. statt 1,79 Mio (gemeldet 20.6.) H1: Reinverlust 0,15 Mio Fr. (VJ -0,21/-0,13 Mio) - Tecan: Marktumfeld schwierig - von Marktschwäche in China gekennzeichnet Rückkehr zu org. Wachstum im mittl. bis hohen einstelligen Prozent-Bereich Geringere Investitionen im Biopharma-Sektor belasten Ziel bleibt durchschn. jährl. Anstieg der EBITDA-Marge von +30-50 BP 2024: Umsatzrückgang in Lokalwährungen von 12-14 Prozent Bereinigte EBITDA-Marge von 16-18 Prozent (bisher 18-20 Prozent) revidiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2024 wird am CMD den mittelfristigen Ausblick bekräftigen stutzt Jahresziele 2024 (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -9,1 Prozent - BKB: Basel-Stadt erhöht jährliche Abgeltung auf 15,2 Mio (10,2 Mio) Fr. - EFG International ernennt zwei neue Führungskräfte für Asien-Geschäft - GKB-Bankrätin Barbara A. Heller bis 2029 wiedergewählt (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - CHIPWERTE LEIDEN UNTER ASML: STMICRO -3 Prozent, BROADCOM -4 Prozent, APPLIED MATERIALS -6 Prozent - «Cum-Ex-Aufklärer» kommt im Dezember in Zürich erneut vor Gericht (HEADLINE) - GV der Liberty Global-Aktionäre zum Sunrise-IPO am 25. Oktober 2024 IPO: Liberty Global sieht ersten Handelstag an SIX am 15.11. Erster Handelstag der ADSs an Nasdaq am 13.11. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Verbraucherpreise September 0,00 Prozent gg VM (Prognose +0,1) Verbraucherpreise September +1,7 Prozent gg VJ (Prognose +1,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 27,859 Prozent/1,942 Prozent - Idorsia: Astaris Capital Management mit Anteil von 5,089 Prozent; UBS Grp AG 11,398 Prozent - Phoenix Mecano: Fundpartner Solutions SA meldet Anteil von 4,183 Prozent PRESSE DIENSTAG/MITTWOCH -Bloomberg: Holcim erwägt doppelte Börsenkotierung des Nordamerika-Geschäfts ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) - Autoneum: Captial Markets Day, Prag Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call neu 09.30 Uhr) - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.30/10.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VAT: Update Q3 Freitag: - Comet: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2024 (Donnerstag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Export- und Importpreise 9/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9385 - USD/CHF: 0,8627 - Conf-Future: +115 BP auf 149,31 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,475 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,33 Prozent auf 12'219 Punkte - SLI (Dienstag): -0,62 Prozent auf 1'996 Punkte - SPI (Dienstag): -0,42 Prozent auf 16'270 Punkte - Dax (Dienstag): -0,11 Prozent auf 19'486 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,74 Prozent auf 7'522 Punkte

awp-robot/sw/tv