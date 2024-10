STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag schwächer in einen ereignisreichen Tag starten. Hierzulande haben bereits vor Handelsstart mit Nestlé, ABB, Schindler und VAT vier Blue Chips Zahlen vorgelegt - und teilweise klar enttäuscht. Am Nachmittag folgt dann die EZB mit ihrem neuesten Zinsentscheid. - SMI vorbörslich: -0,56 Prozent auf 12'124,16 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,79 Prozent auf 43'078 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,28 Prozent auf 18'367 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +NA Prozent auf 39'055 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Auftragseingang 8193 Mio USD (AWP-Konsens: 8127 Mio) Umsatz 8151 Mio USD (AWP-Konsens: 8329 Mio) Operativer EBITA 1553 Mio USD (AWP-Konsens: 1524 Mio) Operative EBITA-Marge 19 Prozent (AWP-Konsens: 18,3 Prozent) Konzernergebnis 947 Mio USD (AWP-Konsens: 972 Mio) Q4: Operative EBITA-Marge unter Q3-Niveau erwartet Q4: Vergleichbares Umsatzplus im tiefen-mittleren 1-stelligen Prozent-Ber. Umsatzwachstum auf vergleichbarere Basis von knapp unter 5 Prozent erw. Positives Book-to-Bill-Verhältnis erwartet Auf gutem Weg für Free Cashflow von 3,7 Mrd USD vorbörsliche Indikation -1 Prozent - Nestlé 9 Mte: Organisches Wachstum 2,0 Prozent (AWP Konsens: 2,4 Prozent) RIG 0,5 Prozent (AWP Konsens: 0,7 Prozent) Umsatz 67'148 Mio Fr. (AWP Konsens: 67'664 Mio) Q3: RIG 1,3 Prozent (AWP Konsens: 1,9 Prozent) Organisches Wachstum 1,9 Prozent (AWP Konsens: 2,9 Prozent) 2024: Umsatzwachstum von etwa 2 Prozent erwartet (bislang «über 3 Prozent») Operative Marge ca. 17 Prozent (bislang «moderate Steigerung») CEO: Erwarten weiterhin verhaltenes Umfeld Zudem Massnahmen zum Abbau von Lagerbeständen bei Kunden im Q4 Müssen in Marken investieren - mit Effizienz+Wachstum ermöglichen Neue Guidance ist realistisch vorbörsliche Indikation -2,6 Prozent - Nestlé kommuniziert Änderungen in der Konzernleitung - Konzernleitung wird verkleinert - Ganze Konzernleitung wird in die Schweiz verlegt - Zone Nordamerika und Lateinamerika werden fusioniert - Zone Greater China wird in APAC integriert - Bernard Meunier tritt zum 31. März aus Konzernleitung aus - Zone Europa wird weiter von Le Cunff geleitet; bleibt unverändert - David Rennie wird Leiter Strategische Geschäftseinheiten, Marketing - Coffee Brands wird in strategische Geschäftseinheiten eingegliedert - Nespresso wird nicht in strategische Geschäftseinheiten eingegliedert - Nespresso-Chef Navratil tritt Konzernleitung bei - berichtet an CEO - Schindler 9 Mte: EBIT adj. 987 Mio Fr. (AWP-Konsens: 973 Mio) Auftragseingang 8479 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8428 Mio) Umsatz 8381 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8419 Mio) EBIT 945 Mio Fr. (AWP-Konsens: 925 Mio) Reingewinn 748 Mio Fr. (AWP-Konsens: 735 Mio) Ausblick für 2024 bestätigt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Mio Fr. geplant vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - VAT Q3: Auftragseingang 259,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269,1 Mio) Umsatz 209,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 222,5 Mio) Auftragseingang 259 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269,1 Mio) Q4: Umsatz von 270 bis 300 Mio Fr erwartet, inkl. Nachholeffekte Erwartungen für Marktentwicklungen 24/25 bestätigt Bedingungen werden sich vorr. kontinuierlich verbessern 2024: Höherer Umsatz; EBITDA; EBITDA-Marge; Nettogewinn erwartet Free Cash Flow Niveau 2023 erwartet vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Zurich platziert nachrangige Anleihe in Höhe von 500 Mio US-Dollar - BLKB: Radicant und Numarics planen Zusammenschluss Angebot von Radicant soll auf KMU ausgeweitet werden Radicant soll Breakeven in 2027/2028 erreichen - Interroll besetzt Posten des Chief Technology Officers - Leonteq startet Zusammenarbeit mit Bergos bei strukturierten Produkten - Ypsomed weiht Produktionshalle in Deutschland ein; weiterer Ausbau geplant NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte September zum VM real -3,5 Prozent, nominal -1,4 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss September 3,90 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe September zum VM real -1,1 Prozent, nominal +0,6 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte September unbereinigt 2,05 Mrd Fr. (nom. -12,4 Prozent gg VJ) - Ausland: - JP: SEPT EXPORTS -1.7 Prozent Y/Y; AUG +5.5 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,042 Prozent - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,063 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,14 Prozent/5,493 Prozent - Hochdorf: Amir Mechria meldet Anteil von 9,947 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 11,156 Prozent/1,105 Prozent - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,966 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Conf. Call zu Umsatz 9 Mte (09.30 Uhr) - ABB: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (08.30/10.00 Uhr) - Schindler: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) Freitag: - Comet: Update Q3 Montag: - HBM: Ergebnis Q2 - Aryzta: Umsatz Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Keine Termine Ausland: - TERMINE KONJUNKTUR - ZO: Handelsbilanz 8/24 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 9/24 (detailliert; 11.00 Uhr) EZB, Zinsentscheidung (14.15 Uhr: 14.45 PK zu Zinsentscheid) - US: Einzelhandelsumsatz 9/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/24 (15.15 Uhr) Lagerbestände 8/24 (16.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/24 (16.00 Uhr) IWF-Chefin Georgieva, Begrüssung zur IWF- und Weltbank Tagung (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per HEUTE) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9406 - USD/CHF: 0,8667 - Conf-Future: +19 BP auf 149,50 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,44 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,21 Prozent auf 12'193 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,20 Prozent auf 1'992 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,28 Prozent auf 16'225 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,27 Prozent auf 19'433 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,45 Prozent auf 7'492 Punkte

