STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet. Nach der insgesamt guten Woche sei eine Konsolidierung nicht überraschend, heisst es am Markt. Zudem seien die Vorgaben aus den USA neutral. Der Leitindex Dow Jones schloss zwar etwas höher, aber in etwa auf dem Niveau, auf dem er zum Schluss des Handels in Europa schon notiert hatte. Zudem sind die Impulse aus dem Inland nach dem Ergebnisreigen am Vortag dünn gesät. - SMI vorbörslich: -0,01 Prozent auf 12'302,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,37 Prozent auf 43'239 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,04 Prozent auf 18'374 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,17 Prozent auf 38'978 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Cicor: Produktion in Ulm wird Ende Juni 2025 eingestellt Restrukturierung wird EBITDA 2024 mit sechsstelligem Betrag belasten 30 Mitarbeiter betroffen; dürfen nach Wangs wechseln Guidance 2024 und Mittelfristziele durch Massnahme nicht beeinflusst konzentriert den Geschäftsbereich Dünnschicht-Technologie in Wangs - Comet Q3: Umsatz 113,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,8 Mio) 9 Mte: Umsatz 302,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 302,1 Mio) Halbleiterindustrie in ausgewählten Segmenten weiter erholt Langfristige Wachstumsaussichten weiterhin positiv und intakt Auftragseingang dürfte sich in den kommenden Monaten beschleunigen 2024: Umsatz neu am unteren Ende von 440-480 Mio Fr. erwartet Weiterhin EBITDA-Marge von 15-17 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: SEPT CORE CPI +2.4 Prozent Y/Y; AUG +2.8 Prozent - CN: Q3 2024 REAL GDP +4.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.6 Prozent Y/Y Q3 2024 REAL GDP +0.9 Prozent Q/Q VS MEDIAN +0.9 Prozent Q/Q: NBS SEP UNEMPLOYMENT RATE +5.1 Prozent VS AUG +5.3 ProzentB JAN-SEP INDUSTRIAL OUTPUT +5.8 Prozent Y/Y VS JAN-AUG +5....> SEP INDUSTRIAL OUTPUT +5.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.6 Prozent Y/...> SEP RETAIL SALES +3.2 Prozent Y/Y VS MEDIAN +2.5 Prozent Y/YB - GB: EINZELHANDELSUMSATZ SEPTEMBER +0,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,4) EINZELHANDELSUMSATZ SEPTEMBER +3,9 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +3,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,128 Prozent - GAM: Newgame SA/Rock Investment SAS melden Anteil von 28,508 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,052 Prozent - Swatch: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von 3,004 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,035 Prozent PRESSE FREITAG - Klage der CS-AT1-Gläubiger gegen die Schweiz zieht sich hin (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - HBM: Ergebnis Q2 - Aryzta: Umsatz Q3 Dienstag: - Logitech Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Huber + Suhner: Umsatz 9 Mte - Tecan: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Keine Termine Ausland: - ZO: EZB-Leistungsbilanz 8/24 (10.00 Uhr) Bauproduktion 8/24 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne und Genehmigungen 9/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (dekotiert seit 17.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9389 - USD/CHF: 0,8658 - Conf-Future: +5 BP auf 149,55 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,434 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 12'304 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,67 Prozent auf 2'006 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,78 Prozent auf 16'351 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 19'583 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,82 Prozent auf 7'584 Punkte

