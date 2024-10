- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'314,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,09 Prozent auf 43'276 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,63 Prozent auf 18'490 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,15 Prozent auf 39'040 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Vabysmo auch wirksam in unterrepräsentierten Gruppen mit DME erhält US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Magenkrebs - UBS verkauft 50 Prozent-Anteil an Swisscard an Amex - Aryzta Q3: Umsatz 552,2 Mio Euro Org. Wachstum +2,0 Prozent (Q2 2024: -1,5 Prozent) Org. Wachstum Europa +1,8 Prozent (Q2 2024: -2,5 Prozent) Org. Wachstum Rest der Welt 4,1 Prozent (Q2 2024: +7,0 Prozent) Erholung QSR hat sich fortgesetzt Detailhandel und Foodservice mit «soliden Ergebnissen» 2024: Guidance für org Wachstum (niedr./mittl. einst.) bestätigt Auf dem Weg, unser EBITDA-Margenziel (14,5 Prozent bis 2025) zu erreichen wird am 7. Mai 2025 einen Kapitalmarkttag veranstalten - Galderma publiziert positive Daten für Wirksamkeit von RelabotulinumtoxinA vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - HBM Healthcare H1 2023/24: Nettogewinn 23 Mio Fr. (VJ -70 Mio) - Relief erhält Zulassungsbescheid für RLF-TD011 vom Europäischen Patentamt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise September -0,5 Prozent GG VM (PROG -0,2) Erzeugerpreise September -1,4 Prozent GG VJ (PROG -1,1) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,993 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 11,707 Prozent/1,107 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Logitech Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Huber + Suhner: Umsatz 9 Mte - Tecan: Capital Markets Day Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis 9 Mte (Webcast 14.00 Uhr) - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call/Webcast 09.00/14.00 Uhr) - Ems-Chemie: Umsatz Q3 - Rieter: Investor Update 2024 - U-blox: Update Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Webcast 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - keine Termine Ausland: - US: Frühindikator 9/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9392 - USD/CHF: 0,8653 - Conf-Future: +26 BP auf 149,81 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,438 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,18 Prozent auf 12'327 Punkte - SLI (Freitag): +0,30 Prozent auf 2'012 Punkte - SPI (Freitag): +0,27 Prozent auf 16'395 Punkte - Dax (Freitag): +0,38 Prozent auf 19'657 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,62 Prozent auf 7'613 Punkte

awp-robot/sw/uh