- SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 12'267,94 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,80 Prozent auf 42'932 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,27 Prozent auf 18'540 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,28 Prozent auf 38'457 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q2: Umsatz 1116 Mio USD (AWP-Konsens: 1124 Mio) EBIT (GAAP) 160,9 Mio USD (AWP-Konsens: 162,8 Mio) EBIT (Non-GAAP) 192,8 Mio USD (AWP-Konsens: 190,3 Mio) Reingewinn (GAAP) 145,5 Mio USD (AWP-Konsens 158,3 Mio) Brutto-Marge (Non-GAAP) 44,1 Prozent (AWP-Konsens: 42,3 Prozent) Brutto-Marge (GAAP) 43,6 Prozent (AWP-Konsens: 41,8 Prozent) Erhöht Ausblick 24/25 erneut 2024/25: Neu Umsatzplus von 2-4 Prozent erwartet (alt: 1-3 Prozent) Neu EBIT (Non-GAAP) 720-750 Mio USD erw. (alt 700-730 Mio) im vorbörsliche Indikationen Handel +3,4 Prozent - Lonza erweitert Zusammenarbeit mit wichtigem Pharmapartner Zusammenarbeit umfasst Lieferung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten SIG schlägt an GV 2025 Ola Rollén als neuen Präsidenten vor - Huber+Suhner 9 Mte: Auftragseingang 712,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 729,0 Mio) Umsatz 665,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 639,7 Mio) 2024: Bisherige Gewinnprognose bestätigt Weiter organisches Wachstum erwartet EBIT-Marge in unterer Hälfte Zielband 9-12 Prozent erwartet - Implenia gewinnt Auftrag für grossen Hotelneubau in Andermatt Auftragsvolumen von insgesamt über 200 Mio Franken - Pierer Mobility hebt 2024-Guidance auf Bleiben mit Umsatz und Ergebnis unter den Erwartungen Marktentwicklung im zweiten Halbjahr hinter den Erwartungen Prüfen bis Jahresende zahlungswirksame Wertanpassungen Vorstand wird von 6 auf 2 Personen verkleinert - Tecan bestätigt Mittelfristausblick am Kapitalmarkttag org. Wachstumsrate im mittleren bis hohen einst. Prozentbereich erw. Jährliche Steigerung EBITDA-Marge adj. von 30-50 BP - Helvetia macht Simon Weiner per 2026 zum Leiter Vetrieb - Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Play Poland - Molecular Partners und Orano präsentieren weitere Forschungsdaten an Kongress - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Schweiter: Matter Group meldet Anteil von 3,003 Prozent; 1832 Asset Management <3 Prozent - Sika: Melinda French Gates meldet Anteil von <3 Prozent - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 5,075 Prozent - Tecan: APG Asset Management mit Anteil von 4,902 Prozent; UBS Fund Management 10,274 Prozent - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 14,238 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conf Call Q2 (14.30 Uhr) - Tecan: Capital Markets Day (09.45 - 17.00 Uhr) Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis 9 Mte (Webcast 14.00 Uhr) - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call/Webcast 09.00/14.00 Uhr) - Ems-Chemie: Umsatz Q3 - Rieter: Investor Update 2024 - U-blox: Update Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Webcast 18.30 Uhr) Donnerstag: - Lonza: Update Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q3 - Galenica: Umsatz Q3 - Galderma: Trading Update Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Siegfried: Capital Markets Day (09.00 - 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 10/24 (14.30 Uhr) Richmond-Fed-Herstellerindex 10/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9365 - USD/CHF: 0,8654 - Conf-Future: -40 BP auf 149,25 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,436 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,53 Prozent auf 12'262 Punkte - SLI (Montag): -0,68 Prozent auf 1'998 Punkte - SPI (Montag): -0,52 Prozent auf 16'310 Punkte - Dax (Montag): -1,00 Prozent auf 19'461 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,63 Prozent auf 7'536 Punkte

awp-robot/sw/uh