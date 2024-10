STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine leicht festere Eröffnung ab. Die am Montag eingeleitete Schwächephase nach zuvor zwei starken Wochen könnte damit nach zwei Tagen bereits wieder ein Ende finden. Zumindest steht einer Stabilisierung nichts im Weg. Hierzulande hängt für die Tagesentwicklung des SMI viel vom Schwergewicht Roche ab, und zumindest vorbörslich sieht es diesbezüglich vielversprechend aus. - SMI vorbörslich: +0,32 Prozent auf 12'202,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,02 Prozent auf 42'925 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,18 Prozent auf 18'573 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +NA Prozent auf 38'093 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel Q3: Nettoumsatz 6487 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6012 Mio) Rohertrag 2187 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2223 Mio) EBITDA 661 Mio Fr. (AWP-Konsens: 669 Mio) Reinergebnis 339 Mio Fr. (VJ 321 Mio) EBIT 455 Mio Fr. (AWP-Konsens: 463 Mio) Free Cashflow über Vorquartal Strategische Verschlankung zeigt erste Erfolge Profitabilität in See- und Luftfracht über Q2 Erneute Lieferkettenstörungen Konversionsrate 20,8 Prozent (AWP-Konsens: 20,8 Prozent) vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Roche 9 Mte: Umsatz Pharma 34'257 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33'994 Mio) Umsatz Diagnostics 10'727 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'764 Mio) Umsatz Gruppe 44984 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44'759 Mio) Q3: Umsatz Gruppe 15'136 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'919 Mio) Umsatz Pharma 11'620 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'356 Mio) CEO: Japan-Rückgang durch Vorjahreseffekt beeinflusst Sehen gewisse Verlangsamung bei Biosimilar-Erosion Aufräumarbeiten der Pipeline setzen Ressourcen frei Haben Produktion von MPox-Diagnostika hochgefahren 2024: Konzernausblick bestätigt Weiter Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erw. Weiter Kerngewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich erwartet Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Umsatzrosion durch Biosimilars weiter bei rund 1,4 Mrd Fr. erw. Rückgang Covid-19 Verkäufe weiter bei rund 1,1 Mrd Fr. gesehen Negativer Währungseinfluss auf Umsatz von -4 Prozent erw. (zuvor -3 Prozent) GS vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - S&P erhöht Ausblick für Givaudan auf stabil (negativ) - Rating bleibt «A-» - Ems 9 Mte: Umsatz Hochleistungspolymere 1437 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1450 Mio) Umsatz Spezialchemikalien 152 Mio Fr. (AWP-Konsens: 150 Mio) Umsatz 1589 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1600 Mio) Q3: Betriebsergebnis deutlich über Vorjahr Q4: Schwache Weltkonjunktur erwartet 2024: Weiter Nettoumsatz leicht unter Vorjahr erwartet Weiter EBIT leicht über Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Rieter 9 Mte: Umsatz 584,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 672 Mio) Auftragseingang 629,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 636 Mio) Bestellungsbestand von rund 690 Mio Fr. per Ende September Marktumfeld bis auf China von Zurückhaltung geprägt 2024: Umsatz neu von rund 900 Mio Fr. erw. (bisher: 900-1000 Mio Fr.) EBIT-Margenziel weiterhin bei 2-4 Prozent Noch keine weiteren Angaben zu geplantem Stellenabbau ab vorbörsliche Indikation -3,9 Prozent - U-Blox 9M: Umsatz 199 Mio Fr. (AWP-Konsens: 204 Mio) Q3: adj. EBIT-Marge -9,1 Prozent (VJ: -2,3 Prozent) adj. EBIT -7,0 Mio Fr. (VJ: 2,4 Mio) Umsatz im Jahresvergleich -25 Prozent (-23 Prozent in LW) Q4: Umsatz 60-70 Mio Fr erwartet, adj. EBIT-Marge -25 bis -15 Prozent Marktbedingungen bleiben in nächster Zeit schwierig CEO: Q4 weiter gedämpft, Erholung voraussichtlich wieder in 2025 Fortschritte bei strat. Optionen für Connect-Geschäft vorbörsliche Indikation -4,8 Prozent - Comet ernennt Christian Witt zum Chief Financial Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,968 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,219 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,037 Prozent - SoftwareONE: Pictet Asset Management SA meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Kühne+Nagel: Webcast zu Ergebnis 9 Mte (14.00 Uhr) - Roche: Conf. Call/Webcast zu Umsatz 9 Mte (09.00/14.00 Uhr) - U-blox: Webcast zu Update Q3 (14.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Webcast 18.30 Uhr) Donnerstag: - Lonza: Update Q3 - Bucher: Umsatz Q3 - Galenica: Umsatz Q3 - Galderma: Trading Update Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 - Siegfried: Capital Markets Day Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q3 - Sika: Ergebnis 9 Mte - Holcim: Trading Update Q3 - SGS: Umsatz Q3 - BB Biotech: Ergebnis Q3 - aoGV Sunrise-Mutterkonzern Liberty Global zum geplanten IPO (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Konsumentenvertrauen 10/24 (16:00) - US: MBA Hypothekenanträge (13:00) Wiederverkäufe Häuser 9/24 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) Fed Beige Book (20:00) - CN: Zentralbank Zinsentscheid (15:45) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9367 - USD/CHF: 0,8672 - Conf-Future: -47 BP auf 148,89 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,473 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,80 Prozent auf 12'163 Punkte - SLI (Dienstag): -0,75 Prozent auf 1'983 Punkte - SPI (Dienstag): -0,71 Prozent auf 16'195 Punkte - Dax (Dienstag): -0,20 Prozent auf 19'422 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,02 Prozent auf 7'535 Punkte

awp-robot/sw/ra