- SMI vorbörslich: (+0,22 Prozent auf 12'173,37 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,96 Prozent auf 42'515 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,63 Prozent auf 18'277 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 38'195 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza Q3: Geschäftsverlauf im Einklang mit Erwartungen für das Gesamtjahr Guidance 2024 bestätigt Umsatz hat sich im vierten Quartal beschleunigt Bioscience war weiterhin von Markt-Gegenwind betroffen Capsules & Health Ingredients mit «marktkonform schwacher» Entwicklung Biologics verzeichnete «starke» kommerziellen Nachfrage Dienstleistungen in der Frühphase erholten sich weiter vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Novartis-Mittel Kisqali wird von US-Netzwerk für Brustkrebs-Therapie empfohlen - Roche verlängert Kooperation mit Temedica für Patienten-Apps - Bucher 9 Mte: Auftragseingang 1962 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1958 Mio) Umsatz 2420 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2455 Mio) Q4: Nachfrage weiter vom volatilen Umfeld beeinträchtigt Im Landtechnikmarkt noch keine Erholung erwartet Stabilisierung in anderen Märkten dürfte sich fortsetzen Gewinn aus Verkauf v. Grundstück könnte Gewinnmarge um 1,4 PP anheben 2024: Neu operative Marge im hohen 1-st. Bereich erwartet Weiter Umsatz und Reingewinn unter Vorjahr erwartet wird bei Margen-Prognose für 2024 etwas vorsichtiger vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Galderma 9 Mte: Umsatz 3259 Mio USD (AWP-Konsens: 3270 Mio) Wachstum vor allem Volumen-getrieben Wachstum zunehmend von grösserem Berichtsgebiet getragen 2024: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Galenica 9 Mte: Umsatz 2864,8 Mio Fr. (+4,1 Prozent) Umsatz Logistics&IT 2362,5 Mio Fr. (VJ 2260 Mio) Umsatz Products&Care 1242,6 Mio Fr. (VJ 1195,1 Mio) Q3: Starke Entwicklung dank verbreiteten Erkältungskrankheiten 2024: Ausblick bestätigt Umsatzwachstum 3-5 Prozent; EBIT-Wachstum 8-11 Prozent vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Inficon Q3: Umsatz 172,2 Mio USD (AWP-Konsens: 174,6 Mio) EBIT 34,9 Mio USD (AWP-Konsens: 35,4 Mio) EBIT-Marge 20,3 Prozent (AWP-Konsens: 20,3 Prozent) Reinergebnis 26,3 USD (AWP-Konsens: 28,0 Mio) 2024: grenzt Guidance ein - Umsatz neu 660-670 Mio USD (alt 660-690) Guidance EBIT-Marge unverändert «rund 20 Prozent» vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Siegfried: «Evolve+» baut auf der aktuellen Strategie auf Stärkerer Fokus auf Commercial, Development+Operational Excellence Erweitertes Technologieangebot soll profitables Wachstum stützen Weitere wertsteigernde M&A-Aktivitäten geplant bestätigt Guidance 2024 bestätigt mittelfristige Ziele vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Temenos Q3: Umsatz 246,9 Mio USD (AWP-Konsens: 250,3 Mio) Umsatz Lizenzen Software 96,4 Mio USD (AWP-Konsens: 99,0 Mio) Umsatz Maintenance 116,9 Mio USD (AWP-Konsens: 116,5 Mio) EBIT 71,3 Mio USD (AWP-Konsens: 64,8 Mio) EBIT-Marge 28,9 Prozent (AWP-Konsens: 25,9 Prozent) EPS 0,76 USD (AWP-Konsens: 0,65 USD) CEO: Freue mich über die Kundenaktivität im Q3 und neue Kunden 61 Go-Lives im Q3 Weitere Details zur regionalen Bearbeitung am Investorentag Reduzierung der Managementebenen nicht nur aus Kostengründen 2024: Guidance für Wachstum Gewinn/Aktie und EBIT unverändert Wachstum Software-Lizenzeinnahmen stabil (vorher: +3 bis +6 Prozent) vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - Avolta expandiert am Flughafen Santiago de Chile löst bestehende Kreditlinie durch neue ab - Landis+Gyr und Microgrid Labs kooperieren bei EV-Flottenmanagement etc. - Stadler liefert neue Stadtbahnfahrzeuge für Salt Lake City - WISeKey: Vertrag zur Zeichnung von Wandelanleihen im Wert von 30 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,23 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,159 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SNB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3 Prozent - StarragTornos: Max Rössler meldet Anteil von 4,07 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Lonza: Update Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Galderma: Trading Update Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Siegfried: Capital Markets Day (09.00 - 16.00 Uhr) Freitag: - Holcim: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sika: Ergebnis 9 Mte - BB Biotech: Ergebnis Q3 - LUKB: Ergebnis Q3 - Sunrise: aoGV Liberty Global zu geplantem IPO Montag: - Rieter: Capital Markets Day (12.00 - 17.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Keine Termine Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (09.30 Uhr) - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (10.30 Uhr) - US: CFNA-Index (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr, Woche) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (15.45 Uhr) Verkauf neuer Häuser 09/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (HEUTE - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9346 - USD/CHF: 0,8661 - Conf-Future: Mittwoch ungehandelt, Schluss Dienstag 149,00 Prozent - SNB: Kassazinssatz 0,477 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,13 Prozent auf 12'147 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 1'977 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,19 Prozent auf 16'163 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,23 Prozent auf 19'378 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,51 Prozent auf 7'497 Punkte

awp-robot/sw/