- SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 12'164,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,33 Prozent auf 42'374 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,76 Prozent auf 18'415 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,77 Prozent auf 37'851 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bloomberg: ABB beteiligt sich offenbar nicht an Northvolt-Notfinanzierung - Holcim Q3: Umsatz 7120 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7184 Mio) Adj. EBIT-Marge 23,5 Prozent (AWP-Konsens: 23,0 Prozent) Adj. EBIT 1674 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1648 Mio) LFL Wachstum 0,3 Prozent (AWP-Konsens: 0,3 Prozent) Holcim Q3: Auf Kurs, die Gesamtjahresprognose für 2024 zu erreichen Aktien im Wert von 748 Mio Fr. zurückgekauft per 30.9.2024 Börsenkotierung des Nordamerika-Geschäfts verläuft nach Plan 2024: Anstieg der wiederkehrenden EBIT-Marge auf über 18,5 Prozent erwartet Weiter Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet Weiterhin Free Cashflow von über 3 Mrd Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - SGS Q3: Umsatz 1699 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1665 Fr.) Organisches Wachstum 7,3 Prozent (AWP-Konsens: 7,3 Prozent) Mittelfristziele bestätigt - Org. Wachstum von 5-7 Prozent pro Jahr erw. CEO: Sind voll auf Kurs mit «Strategy 27» PFAS-Kontrollen sind ein schnell wachsender Markt Fokus bleibt auf Effizienzsteigerungen, Reorganisation der Labore Weitere Stellenstreichungen sind nicht vermeidbar Fokus in nächsten 2-3 Jahren liegt auf Nordamerika Sehen bei PFAS-Kontrollen Potenzial für hohes zweistell. Wachstum 2024: bestätigt - Org. Wachstum im mittl. bis hohen einst. Bereich beruft David Plaza (CIO) in Geschäftsleitung ernennt James Roberts zum Chief Human Resources Officer ab 1. November - Sika 9 Mte: Reingewinn 922,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 947 Mio) EBIT 1294,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1320 Mio) EBITDA 1701,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1725 Mio) Umsatz 8915,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8942 Mio) Materialmarge 54,7 Prozent (VJ 53,1 Prozent) Organisches Wachstum steigt im Q3 auf 1,7 Prozent 2024: Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet Umsatzwachstum in LW von 6-9 Prozent erwartet 2028: Bestätigen strateg. Ziele für nachhaltiges, profitables Wachstum vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Aryzta-COO Sandip Gudka verlässt das Unternehmen im Januar legt COO-Aufgaben mit CPO-Aufgaben von Christophe Toitot zusammen - BB Biotech Q3: Verlust von 157 Mio Fr. (VJ -48 Mio) Verkauf profitabler Beteiligungen ermöglichte Investitionen - LUKB 9 Mte: Geschäftserfolg 237,12 Mio Fr. (VJ 225,9 Mio) Verwaltete Vermögen 39,5 Mrd Fr. (Ende Juni: 38,5 Mrd) Konzerngewinn 216,0 Mio Fr. (VJ 198,0 Mio) 3 Wachstumsziele für 2025 gesetzt 2024: Bestätigen Prognose Jahresgewinn von 270 bis 285 Mio Fr. Jahresgewinn am oberen Rand von 270 bis 285 Mio Fr. erw. 2025: 3 Wachstumsziele sollen tieferen Zinserfolg kompensieren - Swiss Steel dementiert kategorisch Gerüchte über Insolvenzverfahren Ausblick für die zweite Jahreshälfte bleibt unverändert 2. Halbjahr 2024 wird volatil und verhalten bleiben - DKSH meldet neuen Auftrag von Applecrumby für Babyprodukte in Malaysia - EFG International: Moody's erhöht Ratingsausblick auf «stabil» von «negativ» - Molecular Partners gibt ADS im Wert von 20 Millionen Dollar aus - Relief Therapeutics berichtet über neue Studienergebnisse für RLF-OD032 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Pfandbriefzentrale baut Anleihenbestand nach neun Monaten weiter aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: MNI JAPAN OCT TOKYO CORE CPI +1,8 Prozent Y/Y; SEPT +2,0 Prozent MNI JAPAN SEPT SERVICES PPI +2,6 Prozent Y/Y; AUG REV +2,8 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sunrise: aoGV Liberty Global zu geplantem IPO Montag: - Rieter: Capital Markets Day (12.00 - 17.00 Uhr) Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - SIG Group: Q3-Statement (Conf. Call 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q3 (Webcast 10.30 Uhr) - Clariant: Update Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 10/24 (08.45 Uhr) - DE: ifo-Geschäftsklima 10/24 (10.00 Uhr) - EUR: Geldmenge M3 9/24 - US: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (vorläufig, 14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig. 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9370 - USD/CHF: 0,8658 - Conf-Future: ungehandelt, Schluss Donnerstag 149,43 Prozent - SNB: Kassazinssatz 0,481 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,21 Prozent auf 12'173 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 1'983 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,18 Prozent auf 16'193 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,34 Prozent auf 19'443 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,42 Prozent auf 7'503 Punkte

awp-robot/sw/tv