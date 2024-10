- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'206,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,61 Prozent auf 42'114 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,56 Prozent auf 18'519 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,82 Prozent auf 38'606 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis meldet gute Studienergebnisse für Fabhalta bei C3-Glomerulopathie - Clariant schlägt Ben van Beurden an GV 25 zum neuen VR-Präsidenten vor Ex-Shell CEO van Beurden soll auf Günter von Au folgen - Emmi-CEO sieht abflauendes Geschäft mit Milchalternativen (Inti SoZ) - GAM gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission bekannt Hauptaktionär NJJ hat Angebot (100 Mio Fr.) vollständig gezeichnet erwartet netto 98,2 Mio Fr. aus Bezugsrechtemission - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN/SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Curatis: Roland Rutschmann meldet Anteil von 33,399 Prozent; Günter Graubach 49,586 Prozent - UBS: Norges Bank meldet Anteil von 4,975 Prozent - VAT: Norges Bank meldet Anteil von 3,009 Prozent PRESSE MONTAG - Finma-Direktor rechnet mit mehr Kompetenz für Behörde durch Politik (Tamedia) - Swiss Steel-CEO will Produktionskapazitäten abbauen (FAZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Rieter: Capital Markets Day (12.00 - 17.00 Uhr) Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - SIG Group: Q3-Statement (Conf. Call 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q3 (Webcast 10.30 Uhr) - Clariant: Update Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q3 Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Oktober (Mittwoch) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/24 (15.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9376 - USD/CHF: 0,8686 - Conf-Future: -103 BP auf 148,40 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,46 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,09 Prozent auf 12'184 Punkte - SLI (Freitag): +0,02 Prozent auf 1'984 Punkte - SPI (Freitag): +0,08 Prozent auf 16'206 Punkte - Dax (Freitag): +0,11 Prozent auf 19'464 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,00 Prozent auf 7'498 Punkte

