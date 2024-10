- SMI vorbörslich: +0,27 Prozent auf 12'270,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,65 Prozent auf 42'388 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,26 Prozent auf 18'567 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,77 Prozent auf 38'904 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q3: Umsatz 12'823 Mio USD (AWP-Konsens: 12'672 Mio) Core-EBIT 5145 Mio USD (AWP-Konsens: 4919 Mio) Core-EBIT-Marge 40,1 Prozent (AWP-Konsens: 38,9 Prozent) Core-Reingewinn 4133 Mio USD (AWP-Konsens: 3964 Mio) Core-EPS 2,06 USD (AWP-Konsens: 1,97 USD) Reingewinn 3185 Mio USD (VJ 1513 Mio) Konzern-Ausblick für 2024 wird erhöht 2024: Neu Gewinnwachstum im hohen Zehnerbereich erwartet Neu Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozent-Bereich erw Kernsteuerrate bei rund 16,2 Prozent erwartet rechnet für 2024 mit negat. FX-effekt auf Umsatz von noch -1 Prozent CEO: Auf Kurs, um mittelfristige Prognosen zu erreichen Haben keine Rechte Meinung zu Catalent-Übernahme Streben bei Fettsenkern kein «Me2» an Feinjustierung wird immer nötig sein - nichts Grösseres aber Arbeiten an einigen Fettsenkern im frühen Stadium Sehen Cholesterinsenker Leqvios weiter als multi-Mrd Mittel Prognose-Erhöhungen spiegeln unser starkes Geschäft Prognose-Erhöhungen bestätigen fokussierte Strategie Erwarten unterschiedl. Umsatzerosion durch Nachahmer ab H2 2025 vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - SIG Group Q3: Umsatz 824,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 828,9 Mio) EBITDA adj. 205,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 204,8 Mio) EBITDA-Marge adj. 25,0 Prozent (AWP-Konsens: 24,7 Prozent) Wachstum zu kWk 5,1 Prozent (AWP-Konsens: 7,7 Prozent) Reingewinn adj. 77,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 79,5 Mio) 2024: Ziele bestätigt (Wachstum 4 Prozent; Marge unteres Ende von 24-25 Prozent) Bag-in-Box-Geschäft merklich verbessert - Weitere Fortschritte im Q4 Mittelfristziele werden bestätigt vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Straumann Q3: Org. Wachstum 11,2 Prozent (AWP-Konsens: 11,1 Prozent) Umsatz 585,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 586,8 Mio) Umsatz Nordamerika 162,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171,1 Mio) Umsatz Asien-Pazifik 149,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 146,6 Mio) Umsatz Lateinamerika 56,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,7 Mio) Umsatz EMEA 216,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209,3 Mio) 2024: Ausblick bestätigt Weiter Marge von 27-28 Prozent erwartet Org. Umsatzwachstum im tiefen zweistelligen Prozentbereich Wollen weitere Marktanteile gewinnen Chief Consumer Officer geht Ende Oktober, Amt wird nicht ersetzt vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - Baloise verkauft FRIDAY-Portfolio Über Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart Einmaliger negativer Ergebniseffekt von rund 75 Mio. Fr. - Clariant Q3: Umsatz 991 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1002 Mio) EBITDA 139 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151 Mio) EBITDA-Marge 14 Prozent (AWP-Konsens: 14,8 Prozent) EBITDA adj. 155 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154 Mio) EBITDA-Marge adj. 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 15,3 Prozent) Verkaufspreise stabil - Volumen -3 Prozent 2024: Neu Umsatzrückgang in LW im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich Verbesserung der EBITDA-Marge auf ca. 16 Prozent erwartet Ziel für 2025 wird bekräftigt - EBITDA-Marge 17-18 Prozent Ausstieg Bioethanol mit geringeren finanz. Auswirkungen als erw. - Evolva H1: Liquide Mittel per 30.6.24 bei 7,2 Mio Fr. Eigenkapital beläuft sich auf 7,1 Mio Fr. Kurzfristige Forderungen von 0,8 Mio Fr. - Idorsia 9 Mte: Liquidität per 30.09. 92 Mio Fr. (Ende H1: 237 Mio) Nettoergebnis -180 Mio Fr. (VJ -181 Mio) Umsatz 53 Mio Fr. (VJ 29 Mio) 9 Mte: Umsatz von Quviviq bei 39 Mio Franken Kommerz. Partnerschaft bei Quviviq mit Menarini France Verhandlungen über Aprocitentan kommen gut voran 2024: Weiter QUVIVIQ-Nettoumsatz von rund CHF 55 Mio erwartet Kommerz. Partnerschaft bei QUVIVIQ mit Menarini France US-GAAP-Betriebsverlust von 260 Mio Fr. erw (zuvor 320) F&E-Aufwendungen von rund 130 Mio Fr. (bisher 145 Mio) Non-GAAP-Betriebsaufwand von rund 400 Mio Fr. (bisher 455 Mio) SG&A-Aufwendungen von rund 265 Mio Fr. (bisher 300 Mio) vorbörsliche Indikation +5,5 Prozent - Swissquote befördert Personalchefin in Geschäftsleitung - Zehnder: Aufhebung von bis zu 50 Produktions-Arbeitsplätzen in Gränichen Einmalkosten im Umfang von 20-25 Mio EUR Umnutzung des Produktionsstandorts in Gränichen Gränichen wird Kompetenzzentrum für Service-Geschäft/Weiterbildung konsolidiert Heizkörperproduktion für Flachrohrheizkörper in FR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR NOVEMBER -18,3 PKT (PROGNOSE -20,5); GG -21,0 - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Airesis: Walter Rey hält neu 3,225 Prozent der Aktien - Airesis: Walter Rey meldet Anteil von 3,225 Prozent - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,026 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 28,115 Prozent/1,064 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,054 Prozent - Swatch: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von <3 Prozent - VAT: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Webcast Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - SIG Group: Conf. Call Q3-Statement (09.00 Uhr) - Straumann: Webcast Ergebnis Q3 (10.30 Uhr) - Clariant: Conf. Call Update Q3 (15.00 Uhr) Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Coltene: Capital Markets Day (09.00 - 13.30 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Avolta: Trading Update Q3 (Webcast 14.30 Uhr) - Gurit: Umsatz Q3 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Molecular Partners: Ergebnis Q3 (22.00 Uhr) - Roche: Virtual Neurology Investor Event (16.00 Uhr) - R&S: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Oktober (Mittwoch) - UBS-CFA Index (Mittwoch) - SNB: Ergebnis 9 Mte (Donnerstag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 9/24 (vorläufig) (13.30 Uhr) HFA Hauspreisindex 8/24 (14.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 10/24 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9380 - USD/CHF: 0,8661 - Conf-Future: +50 BP auf 148,90 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,443 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,44 Prozent auf 12'238 Punkte - SLI (Montag): +0,67 Prozent auf 1'997 Punkte - SPI (Montag): +0,48 Prozent auf 16'283 Punkte - Dax (Montag): +0,35 Prozent auf 19'532 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,72 Prozent auf 7'557 Punkte

