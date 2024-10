- SMI vorbörslich: -0,35 Prozent auf 11'926,12 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 42'142 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,56 Prozent auf 18'608 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,50 Prozent auf 39'081 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 9 Mte: Umsatz 2400 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2371 Mio) EBITDA 754 Mio Fr. (AWP-Konsens: 734 Mio) EBITDA-Marge 31,4 Prozent (AWP-Konsens: 31,0 Prozent) Reingewinn 501 Mio Fr. (AWP-Konsens: 492 Mio) Negative Währungseffekte auf Umsatz 62 Mio Fr. (H1 52 Mio) Nachfrage, Absatzvolumen in Endmärkten weiterhin rückläufig 2024: Wachstum Nettoumsatz in lokalen Währungen 1-2 Prozent erwartet EBITDA-Marge von rund 29,5 Prozent erwartet Insgesamt rückläufige Bauindustrie erwartet, v.a. Neubausektor Vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Swisscom 9 Mte: Nettoumsatz 8173 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8208 Mio) EBITDA 3438 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3432 Mio) EBIT 1652 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1647 Mio) Reingewinn 1283 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1265 Mio) Nettoverschuldung 6,89 Mrd Franken (-8,2 Prozent) Negative Wechselkurseffekte auf Umsatz von 50 Mio Franken Umsatz im Schweizer Kerngeschäft sinkt um 1,7 Prozent Umsatz in Italien steigt in Euro um 6,3 Prozent 2024: Umsatzziel von rund 11,0 Mrd Fr. bestätigt EBITDA-Ziel von rund 4,5 - 4,6 Mrd Fr. bestätigt Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. bestätigt Dividendenziel von 22 Fr. Franken pro Aktie bestätigt Abschluss des Vodafone Italia-Kaufs weiter im Q1 2025 erwartet Vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Roche schürt mit neuem Alzheimer-Kandidaten Hoffnung Bluttest kann ausserdem Alzheimer-Erkrankung zuverlässig ausschliessen Studiendaten werden in renommiertem Fachmagazin publiziert - Zurich hat Aktienrückkauf abgeschlossen - Avolta Q3: Umsatz 3830 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3865 Mio) Organisches Wachstum +5,7 Prozent (AWP-Konsens: +6,3 Prozent) Core EBITDA 443 Mio Fr. (AWP-Konsens: 438 Mio) Core EBITDA-Marge 11,6 Prozent (AWP-Konsens: 11,4 Prozent) Equity FCF 232 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164 Mio) Mittelfristig weiter +20-40 BP p.a. bei Kern-EBITDA-Marge angepeilt Mittelfristig weiter währungsbereinigt Umsatzplus von 5-7 Prozent p.a. erw. Setzen für Wachstum weiter auf organische Investitionen Schauen dennoch weiter selektiv wertsteigernde M&A-Möglichkeiten an Ziehen 2024 im Rahmen von 'Destination 2027' ca. 4 Prozent Aktienkapital ein Vorbörsliche Indikation: +0,5 Prozent - Leclanché H1: Umsatz 5,6 Mio Fr. (VJ 8,9 Mio) EBITDA -19,2 Mio Fr. (VJ -27,0 Mio) Reinergebnis -27,2 Mio Fr. (VJ -37,3 Mio) - Phoenix Mecano 9 Mte: Umsatz 591,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 570,0 Mio) Auftragseingang 603,3 Mio EUR (VJ 586,9 Mio) EBIT 41,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 40,0 Mio) Reinergebnis 28,0 Mio EUR (VJ 34,1 Mio) bestätigt Guidance 2024 und Mittelfristziele bis 2026 - R&S 2024: Nettoumsatz 280 - 290 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge von rund 20 Prozent erwartet 2027: Prognose für Free Cashflow (FCF) mit 10-12 Prozent etwas tiefer Mittelfristig Nettoumsatz +12 Prozent in LW und EBIT-Marge von etwa 20 Prozent VR genehmigt Investitionspläne von rund 25 Mio Fr. für 2025 und 2026 - Softwareone ernennt Raphael Erb zum CEO Früherer CEO nimmt neue Herausforderung in den USA wahr Q3: Ergebnisse unter Erwartungen 2024: Umsatzwachstum neu 2-5 Prozent (alt: 7-9 Prozent) Bereinigte EBITDA-Marge 21-23 Prozent erwartet (alt: 24,5-25,5 Prozent) 2026: Zweistelliges Wachstum erw (alt: mittlerer Zehn- Prozent-Bereich) EBITDA-Marge von «annährend» 27 Prozent (bisher 28 Prozent) Gespräche bezüglich eines möglichen Going-Private weiter im Gang Vorbörsliche Indikation -8,4 Prozent - Airesis warnt vor erheblichem Verlust für 2024 Investmentbank zur Sicherstellung Finanz. Le Coq Sportif beauftragt - Mobilezone verzeichnet Wachstum bei wiederaufbereiteten Smartphones - Swiss Steel: Martin Lindqvist hat Jens Alder am als VR-Präsident abgelöst - Youngtimers: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich steigert Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB Q3: Ergebnis 5,67 Mrd Fr. (Q2 -2,0 Mrd; Q1 +58,8 Mrd) 9 Mte: Ergebnis 62,48 Mrd Fr. (H1: 56,8 Mrd) Ergebnis auf Frankenpositionen -6,2 Mrd Fr. (H1: -4,49 Mrd) Ergebnis auf Goldbestand 16,61 Mrd Fr. (H1: 12,2 Mrd) Ergebnis auf Fremdwährungspositionen 52,4 Mrd Fr. (H1: +49,3 Mrd) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Hochdorf: Amir Mechria meldet Anteil von 4,463 Prozent - Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,952 Prozent - Kardex: Alantra EQMC Asset Management meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,036 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Roche: Virtual Neurology Investor Event - Geberit: Conf. Call zum Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - Swisscom: Conf. Call zum Ergebnis 9 Mte (09.00 Uhr) - Avolta: Webcast zum Trading Update Q3 (14.30 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - Meyer Burger: Ergebnis H1 (nachbörslich) - R&S: Capital Markets Day Freitag: - Keine Ankündigung Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze August 2024 (Freitag) Detailhandelsumsätze September 2024 (Freitag) Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2024 (Freitag) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (Freitag) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3 (Montag) Logiernächte September 2024 (Montag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 10/"4 (vorab; 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 9/24 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 9/24 (13.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 13.30 Uhr) MNI Chicago PMI 10/24 (14.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,395 - USD/CHF: 0,8661 - Conf-Future: -26 BP auf 148,44 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,418 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,10 Prozent auf 11'968 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,21 Prozent auf 1'955 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,99 Prozent auf 15'937 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,13 Prozent auf 19'257 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,70 Prozent auf 7'428 Punkte

