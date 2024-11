STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag, dem ersten Tag im November, etwas fester erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar schwach. Aber nach den negativen Vortagen könne durchaus mit einer technischen Gegenbewegung gerechnet werden. Doch vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten dürften die Gewinne nicht sehr gross ausfallen. Die Anleger dürften sich - trotz Monatsanfang - nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Zudem sorgen die US-Präsidentschaftswahlen in der kommenden Woche weiterhin für Zurückhaltung. - SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'803,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,90 Prozent auf 41'763 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,76 Prozent auf 18'095 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,63 Prozent auf 38'054 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Asset Management gibt tokenisierten Geldmarktfonds aus - Meyer Burger H1: EBITDA -123,5 Mio Fr. (VJ -43,3 Mio) Reinergebnis -317,3 Mio Fr. (VJ -64,8 Mio) Flüssige Mittel per 30.09. 83,4 Mio Fr. 2026: Peilen weiter Umsatz von 350-400 Mio Fr. an EBITDA von rund 70 Mio CHF erwartet Weitere Vermögenswerte sollen zur Finanzierung verkauft werden Weiterführung der Geschäftstätigkeit braucht schnelle Umsetzung - Molecular Partners Q3: Liquide Mittel 143,6 Mio Fr. (Ende H1: 159,1 Mio) Liquiditätsreserven reichen bis 2027 2024: Kosten von insgesamt 65-70 Mio Fr (alt: 65-75) - Aryzta schliesst Rückzahlung von Hybridanleihe ab - Plazza nimmt 100 Mio Fr. bis 2029 auf - SFS kauft US-Firma Pro Fastening Systems NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: OCT CAIXIN MANUFACTURING PMI 50.3 VS 49.3 IN SEP WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,011 Prozent - Also meldet Eigenanteil von <3 Prozent; Gruppe Hemani (JH Topco) 3,73 Prozent - Avolta: Helikon Investments Limited meldet Anteil von 3,05 Prozent - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,155 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 28,043 Prozent/1,039 Prozent; GS von <3 Prozent - Molecular Part: Suvretta Capital meldet 10,713 Prozent; Gruppe Amstutz Burns 5,959 Prozent - SIG Group: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,03 Prozent - Wisekey: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Ankündigung Montag: - Clariant: Investorentag Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q3 - Burckhardt: Ergebnis H1 - Oerlikon: Ergebnis Q3 - Aluflexpack: Umsatz 9 Mte - Cicor: Capital Markets Event 2024 - Sensirion: Kapitalmarkttag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze August 2024 (08.30 Uhr) Detailhandelsumsätze September 2024 (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2024 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (09.30 Uhr) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3 (Montag) Logiernächte September 2024 (Montag) Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2024 (Dienstag) KOF: Konjunkturumfragen (Dienstag) Ausland: - GB: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 10/24 (13.30 Uhr) S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentl.) (14.45 Uhr) Bauinvestitionen 9/24 (15.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9398 - USD/CHF: 0,8642 - Conf-Future: +17 BP auf 148,61 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,451 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,46 Prozent auf 11'793 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,42 Prozent auf 1'927 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,42 Prozent auf 15'712 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,93 Prozent auf 19'078 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,14 Prozent auf 7'350 Punkte

awp-robot/sw/ra