- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'908,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,61 Prozent auf 41'795 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,33 Prozent auf 18'180 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,11 Prozent auf 38'475 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q3: Umsatz 5704 Mio EUR (AWP-Konsens: 5829 Mio) Organisches Wachstum adj. -5 Prozent (AWP-Konsens: -2,6 Prozent) Bruttogewinn 1105 Mio EUR (AWP-Konsens: 1143 Mio) EBITA adj. 186 Mio EUR (AWP-Konsens: 192 Mio) EBITA-Marge adj. 3,3 Prozent (AWP-Konsens: 3,3 Prozent) Reinergebnis 99 Mio EUR (VJ 103 Mio) 2024: Umsätze (yoy, TDA); Bruttomarge ähnlich wie Q3 Verwaltungskostenquote Q4 ähnlich Q3 erwartet Erhöhen Einsparungen; wollen Wachstumschancen nutzen vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - ABB schliesst Gründung von Joint Venture mit Niedax Group ab - Schindler: Aktienrückkauf startet am 6. November auf zweiter SIX-Handelslinie - Burckhardt H1: Auftragseingang 615,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 526,1 Mio) Umsatz 436,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 493,4 Mio) EBIT 51,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,7 Mio) Reingewinn 37,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,1 Mio) 2024/25: Weiter Umsatz von 1,0 bis 1,1 Mrd Fr. angepeilt Ziel bleibt EBIT-Marge auf ähnlichem Niveau wie im VJ - Cicor aktualisiert an Kapitalmarkttag Mittelfristziele Mittelfristig, jährliches org. Wachstum von 7-10 Prozent angestrebt 2028: Umsatz von >1 Milliarde Franken angestrebt Profitabilität bei 7-10 Prozent (EBIT) und 10-13 Prozent (EBITDA) erwartet Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von über 15 Prozent erwartet Bestätigt Guidance 2024 - Umsatz weiter bei 470-510 Mio Fr. erwartet - Oerlikon Q3: Umsatz 580 Mio Fr. (AWP-Konsens: 590 Mio) Bestellungseingang 538 Mio Fr. (AWP-Konsens: 579 Mio) op. EBITDA 98 Mio Fr. (AWP-Konsens: 90 Mio) op. EBITDA-Marge 16,9 Prozent (AWP-Konsens: 15,3 Prozent) 2024: Umsatz-Prognose gesenkt - Margen-Prognose erhöht Neu Umsatzminus im hohen 1-st. bis tiefen 2-st- Prozentbereich Neu EBITDA-Marge von rund 16 Prozent (bisher 15,5-16,0 Prozent) erwartet Abspaltung Division Polymer Processing auf Kurs CEO: Positiver Ausblick auf Gesamtjahr Überflüssige Kosten werden mit Blick auf Abspaltung abgebaut Am Hauptsitz in Pfäffikon werden zw. 30 + 40 Stellen abgebaut Insgesamt werden Kosten von Polymer eliminiert Für Polymer Spin Off oder Verkauf wahrscheinlicher als IPO CFO: Endmärkte Surface Solutions unter Druck, ausser Aero Druck wird nachlassen, Aussichten intakt Talsohle im Bereich Polymer Processing 2024 erreicht Neue Produkte bei Surface Solutions werden gut aufgenommen vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Sensirion: Bestätigt mittel- und langfristigen Ausblick Über 3-5 Jahren jährl. Umsatzplus im niedrigen bis mittl. Zehner- Prozent EBITDA-Marge im mittl. bis hohen Zehner- Prozent-Bereich Unverändert starke Pipeline an Wachstumsmöglichkeiten Wachstumsstrategie basiert auf 4 strat. Schwerpunkten Bestätigt Ausblick 2024 - Umsatz von 250 bis 280 Mio CHF 2024: EBITDA-Marge weiter 5-10 Prozent, Bruttomarge weiter 47-49 Prozent - Titlis: Umsatz dürfte 2028/29 100 Mio Fr. erreichen und danach 120 Mio EBITDA dürfte 2029/2030 auf 45 bis 55 Mio Fr. ansteigen - VP-Bank: Urs Monstein wird Chief Executive Officer Er ist schon interimistischer CEO CFO Roger Barmettler verlässt die Bank Ende Jahr Schweiz-CEO Mara Harvey verlässt die Bank per Ende Jahr Philippe Wüst wird interimistischer Finanzchef - Baloise Bank ernennt Thomas Schöb zum CEO - Helvetia arbeitet im Bereich Cyber-Risiken mit Coinnect zusammen - SHL schlägt Orna Carni zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Siegfried-Manager verkaufen Aktien über rund 5 Mio Fr. - Spexis erwartet definitive Dekotierung von der SIX in Kürze - Wisekey-Tochter Wisesat Space plant Satellitenstart für Januar 2025 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Repower erwirbt restliche Anteile an Repower Renewable PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote Oktober 2,5 Prozent (VM 2,5 Prozent), saisonber. 2,6 Prozent (VM 2,6 Prozent) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,004 Prozent - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,015 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 27,92 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 9,649 Prozent/1,047 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Züblin: Rolf Hänggi meldet Anteil von 10,011 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (09.30 Uhr) - Burckhardt: Webcast zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (10.30 Uhr) - Cicor: Capital Markets Event 2024 (16.30 - 18.30 Uhr) - Sensirion: Capital Market Day 2024 (11.00 - 15.30 Uhr) Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis 2023/24 (MK 10.30 Uhr) - Lastminute: Q3-Update Donnerstag: - Zurich Insurance: Q3-Update (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q3 - PEH: Ergebnis H1 - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Vontobel: Update Q3 (Investor Day ab 13.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) Ausland: - GB: S&P PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 9/24 (14.30 Uhr) ISM Services Index 10/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (in Kürze erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9406 - USD/CHF: 0,8642 - Conf-Future: +74 BP auf 150,06 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,387 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,59 Prozent auf 11'897 Punkte - SLI (Montag): -0,55 Prozent auf 1'944 Punkte - SPI (Montag): -0,50 Prozent auf 15'849 Punkte - Dax (Montag): -0,56 Prozent auf 19'148 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,29 Prozent auf 7'372 Punkte

