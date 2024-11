- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 11'890,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,02 Prozent auf 42'222 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,43 Prozent auf 18'439 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,61 Prozent auf 39'481 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika schliesst Kauf der peruanischen Chema ab - Barry Callebaut 2023/24: Umsatz 10'386 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'106 Mio) Verkaufsmenge 2280 Tsd t (AWP-Konsens: 2278 Tsd) Volumenentwicklung 0,0 Prozent (AWP-Konsens: -0,1 Prozent) EBIT adj. 704,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 678,1 Mio) Reinergebnis 190,9 Mio Fr. (VJ 443,1 Mio) Dividende 29 Fr. (AWP-Konsens: 29 Fr.; VJ 29 Fr.) 2024/25: Stagnierendes Volumen erwartet Zweistelliges adj. EBIT-Wachstum in LW erwartet bekräftigt langfristige Wachstumsziele Barbara Richmond, Aruna Jayanthi zu Wahl in VR vorgeschlagen de Saint-Affrique, Minges, Yen Yen Tan treten nicht mehr an vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Aluflexpack 9 Mte: Umsatz 277,0 Mio EUR (VJ 289,6 Mio) 2024: Prognose für Umsatz und bereinigtem EBITDA bestätigt Vollzug der Übernahme durch Constantia im Q1 2025 erwartet - Lastminute Q3: Umsatz 86,7 Mio EUR (VJ 81,5 Mio) EBITDA adj. 12,8 Mio EUR (VJ 12,5 Mio) Reinergebnis 5,7 Mio EUR (VJ 2,8 Mio) Schwung mit dynamischen Ferienpaketen sollte anhalten Aktienrückkaufprogramm für 8,3 Prozent ausstehender Aktien gestartet Aktienrückkaufprogramm startet am 7.11.2024 (Ende 30.6.2025) 2024: Umsatz auf Vorjahresniveau - Adj. EBITDA 1-stelliges Plus ernennt Alessandro Petazzi zum neuen CEO - Mobimo: Erfolgreicher Verkauf des Ziil-Centers in Kreuzlingen Nadia Mastacchi wird per 1. März 2025 Mitglied der Geschäftsleitung - DKSH geht in Vietnam Vertriebsvereinbarung mit Life-Science-Firma Abcam ein - GLKB schlägt Angela Petruzzi zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Molecular: Studienupdate zeigt bei MP0533 akzeptables Sicherheitsprofil - Rieter, ARISE IIP und Afreximbank mit Rahmenvertrag für Africa Textile Plan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX: Ausfall bei Daten von ausländischen Handelsplätzen behoben PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie September +4,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,5) Auftragseingang Industrie September +1,0 Prozent gg Vorjahr (Prognose -2,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 4,962 Prozent - Leclanché: Leclanché SA meldet Anteil von <3 Prozent/30,157 Prozent - Leonteq meldet Eigenanteil von 5,023 Prozent/4,257 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,04 Prozent - Swatch: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von 3,002 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Youngtimers: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: MK Ergebnis 2023/24 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Q3-Update (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q3 - PEH: Ergebnis H1 - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Vontobel: Update Q3 (Investor Day ab 13.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - BKW: Investorentag (9.00 - 12.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Oktober 2024 (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober (Freitag) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 10/24; 2. Veröffentlichung (09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 10/24; 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) Produzentenpreise 9/24 (11.00 Uhr) - US: S&P PMI Dienste 10/24; 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - HEUTE) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9372 - USD/CHF: 0,8728 - Conf-Future: -16 BP auf 149,90 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,393 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,26 Prozent auf 11'866 Punkte - SLI (Dienstag): +0,05 Prozent auf 1'945 Punkte - SPI (Dienstag): -0,24 Prozent auf 15'812 Punkte - Dax (Dienstag): +0,57 Prozent auf 19'256 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,03 Prozent auf 7'407 Punkte

