- SMI vorbörslich: +0,15 Prozent auf 11'864,98 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +3,57 Prozent auf 43'730 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,95 Prozent auf 18'983 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 39'381 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re veröffentlicht Gewinnwarnung Q3: Rückstellungen für US-Haftpflichtgeschäft P&C Re 2,4 Mrd. USD Erwartet für Q3 einen Gewinn von rund 0,1 Mrd USD 9 Mte: Gewinn von rund 2,2 Mrd USD 2024: Gewinn von noch mehr als 3 Milliarden US-Dollar erwartet Sollten Ziele für L&H Re und Corporate Solutions erreichen Ziel für Schaden-Kosten-Satz für P&C Re wird nicht erreicht Vorbörsliche Indikation -3,5 Prozent - Zurich 9 Mte: P&C Bruttoprämien 36,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 35,8 Mrd) P&C Versicherungsumsatz 33,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 33,2 Mrd) Leben-Neugeschäft Prämien 12,6 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,6 Mrd) Farmers Bruttoprämien 21,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 21,5 Mrd) SST-Quote 224 Prozent (AWP-Konsens: 222 Prozent) Rechnen mit Kosten zu Hurrikan «Milton» in Höhe von 200 Mio USD Rechnen mit Kosten zu Hurrikan «Helene» in Höhe von 160 Mio USD Sind auf dem besten Weg, alle aktuellen Ziele zu übertreffen Vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Alcon lanciert «Precision 7»-Kontaktlinsen in den USA - Swatch-Namenaktien fliegen aus dem MSCI Global - AMS Osram Q3: Umsatz 881 Mio EUR (AWP-Konsens: 876 Mio) EBITDA 166 Mio EUR (AWP-Konsens: 164 Mio) EBITDA-Marge 18,8 Prozent (AWP-Konsens: 18,2 Prozent) Reinergebnis adj. 37 Mio EUR (AWP-Konsens: 34 Mio) Q4: Umsatz von 810 bis 910 Mio Euro erwartet EBITDA-Marge von 15 Prozent bis 18 Prozent erwartet 2025: Voraussichtlich schwaches Q1 Wachstum im Halbleiter-Kerngeschäft im Gesamtjahr erwartet erweitert Sparprogramm um weitere 75 Mio Euro Bis Ende 2026 Einsparungen von insgesamt rund 225 Mio Euro geplant Sparprogramm «Re-establish the Base» kommt gut voran Vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent - Orior: CEO Daniel Lutz tritt zurück - Suche nach neuem CEO eingeleitet CFO Sacha Gerber tritt Amt per 11. November an Anfang Dezember geplanter Investorentag wird auf später verschoben Filip De Spiegeleire übernimmt CEO-Funktion interimistisch - Valiant 9 Mte: Geschäftsertrag 417,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 409,4 Mio) Geschäftserfolg 177,75 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,8 Mio) Konzerngewinn 105,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 110,3 Mio) 2024: Weiterhin höherer Konzerngewinn als im Vorjahr erwartet - Vontobel 9 Mte: Verwaltete Vermögen 227,6 Mrd Fr. (H1: 225,9 Mrd) Nettoneugeld 2,6 Mrd Fr. (VJ -2,5 Mrd) Laufendes Effizienzprogramm im Umfang von 100 Mio Fr. auf Kurs Wollen angestrebtes Ertragswachstum von 4-6 Prozent über Zyklus erreichen Bekräftigen strategische Ausrichtung und finanzielle Ziele Expansion in Bereichen wie Private Markets und Solutions - CFT Q3: Umsatz 251,1 Mio Fr. (VJ 225,0 Mio) - Valartis hält 99,18 Prozent an ENR Russia - Flughafen Zürich: Stadtzürcher Parlament ist gegen Verkauf der Beteiligung - Hypothekarbank Lenzburg: Logistik-Chef Rolf Bohnenblust tritt aus GL zurück - PEH H1: Halbjahresergebnis -5,0 Mio EUR (VJ +7,3 Mio) - TX Group: Goldbach Digital ernennt Thomas Spiegel zum neuen CEO - Youngtimers will an a.o. GV Kapitalband von 15,1 - 45,3 Mio Fr. schaffen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte September -1,7 Prozent gg VM (Prog -2,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Jacobs Familienrat/Jacobs Stiftung melden Anteil von 30,066 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 11,727 Prozent/1,037 Prozent - Montana Aerospace: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von 5,036 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Primecap Management Company <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,06 Prozent - Youngtimers: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Call Q3-Update (13.00 Uhr) - AMS Osram: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.00 UHr) - Vontobel: Investor Day (ab 13.30 Uhr) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - BKW: Investorentag (9.00 - 12.30 Uhr) - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Montag: - Lem: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Oktober 2024 (9.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Freitag) Ausland: - SWE: Zentralbank Zinsentscheid (9.30 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 9/24 (11.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Lohnstückkosten Q3/24 (vorab) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 9/24 (16.00 Uhr) Fed-Zinsentscheid (20.00 Uhr; MK 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9411 - USD/CHF: 0,8742 - Conf-Future: -24 BP auf 149,66 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,412 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 11'847 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,01 Prozent auf 1'945 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,23 Prozent auf 15'776 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,13 Prozent auf 19'039 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,03 Prozent auf 7'370 Punkte

