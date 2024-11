- SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 11'899,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,00 Prozent auf 43'729 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,51 Prozent auf 19'269 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,30 Prozent auf 39'500 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont H1: Umsatz 10'077 Mio EUR (AWP-Konsens: 10'178 Mio) EBIT 2206 Mio EUR (AWP-Konsens: 2330 Mio) EBIT-Marge 21,9 Prozent (AWP-Konsens: 22,9 Prozent) Reingewinn 1729 Mio EUR (AWP-Konsens: 1882 Mio) Org. Wachstum von 0 Prozent (AWP-Konsens: +1,5 Prozent) Umsatz Schmuck 7092 Mio EUR (AWP-Konsens: 7096 Mio) Umsatz Uhren 1657 Mio EUR (AWP-Konsens: 1715 Mio) China/Hongkong/Macau-Umsätze fallen um 27 Prozent zurück VRP: Erholung in China dauert länger - wie erwartet Alle Regionen solid gewachsen ausser Asia Pacific Wachstum getrieben von Americas (+10 Prozent) und Japan (+32 Prozent) Bin im unsicheren Umfeld vorsichtig zuversichtlich vorbörsliche Indikation -4,4 Prozent - UBS strafft nach CS-Übernahme Immobilienfonds-Angebot in der Schweiz - BKW am Kapitalmarkttag - Operativer Cashflow wird 2025 bis 2030 bei ins. 5 Mrd liegen - 2030: EBIT soll auf 1 Mrd Franken gesteigert werden - Investieren in nächsten 6 Jahren 4 Mrd Franken - Züblin H1: Mietertrag 4,6 Mio Fr. (VJ 4,5 Mio) Reingewinn 2,4 Mio Fr. (VJ 0,5 Mio) EBITDA 3 Mio Fr. (VJ 3,3 Mio) Leerstandsquote 6,6 Prozent (Ende März 9,3 Prozent) H2: Fokus bleibt auf Portfolio-Weiterentwicklung und Leerstandsabbau - Arundel will neue Revisionsstelle und neuen Rechnungslegungsstandard - BEKB: GL-Mitglied Mark Haller geht per Ende 2024 - Cicor kauft in Schweden zu und will auch in Deutschland expandieren - DKSH erhält Auftrag aus Singapur für Vertrieb von Orthopädieprodukten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,003 Prozent - Oerlikon: Liwet Holding AG meldet Anteil von 42,703 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf Call zu Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Züblin: Conf Call zu Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - BKW: Investorentag Montag: - Lem: Ergebnis Q2 Dienstag: - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2024 - Alcon: Ergebnis Q3 - Temenos: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober (09.00 Uhr) Ausland: - FR: Leistungsbilanz 9/24 (08.45 Uhr) Handelsbilanz 9/24 (08.45 Uhr) - IT: Industrieproduktion 9/24 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 9/24 (12.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9407 - USD/CHF: 0,8726 - Conf-Future: +34 BP auf 150,00 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,411 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,59 Prozent auf 11'917 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,84 Prozent auf 1'962 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,56 Prozent auf 15'865 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,70 Prozent auf 19'363 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 7'426 Punkte

awp-robot/sw/ra/tv