- SMI vorbörslich: +0,46 Prozent auf 11'851,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,59 Prozent auf 43'989 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,09 Prozent auf 19'287 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,08 Prozent auf 39'533 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt&Sprüngli kann Sammelklage vor US-Gericht nicht stoppen (NZZaS) PS vorbörsliche Indikation -1,2 Prozent - Addex Q3: Nettoverlust 1,5 Mio Fr. vgl mit Nettogewinn 12,9 Mio Fr. im Q2 Cash per 30. September 3,3 Mio Fr. In Zukunft wieder Quartalsverluste erwartet - Lem H1: Umsatz 156,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162,6 Mio) Auftragseingang 127,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,5 Mio) EBIT 14,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,8 Mio) EBIT-Marge 9,1 Prozent (AWP-Konsens 10,4 Prozent) Reingewinn 8,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,6 Mio) Sehen keine Zeichen der Erholung in unseren Märkten im H2 Werden Kostenmassnahmen intensivieren Stabilisierung in China hält an Andere asiatische Märkte, vor allem Korea und Japan, rückläufig Verschieben Mittelfristziele: 600 Mio Fr. + Ebit-Marge 20 Prozent erst 2029/30 2024/25: Umsätze zw. 290 und 310 Mio Fr. und hohe einst. EBIT-Marge erw. - GLKB und Pax erweitern Zusammenarbeit im Bereich Hypothekenabsicherung - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz im Q3 um 26 Prozent - Relief: RLF-TD011 erreicht primären Endpunkt bei Epidermolysis Bullosa - Sunrise: Liberty Global schliesst Spin-off-Transaktion ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX übernimmt Aquis Exchange in London Bietet dafür 727 Pence pro Aktie in bar, ca. 207 Mio GBP - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,024 Prozent - Edisun Power: Martin Eberhard meldet Anteil von 10,006 Prozent - Idorsia: Benjamin Levine meldet Anteil von 5,2 Prozent/1,752 Prozent; UBS Group AG 9,712 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,082 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,05 Prozent - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,986 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Lem: Conf. Call Ergebnis Q2 (10.30 Uhr) Dienstag: - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.30 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (09.30 - 12.30 Uhr GMT) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober (nachbörslich) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich US, Conf. Call Mittwoch 14.00 Uhr) Mittwoch: - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9400 - USD/CHF: 0,8771 - Conf-Future: -4 BP auf 149,96 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,394 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,00 Prozent auf 11'798 Punkte - SLI (Freitag): -0,99 Prozent auf 1942 Punkte - SPI (Freitag): -0,85 Prozent auf 15'731 Punkte - Dax (Freitag): -0,76 Prozent auf 19'215 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,42 Prozent auf 7'339 Punkte

awp-robot/sw/uh