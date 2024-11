- SMI vorbörslich: -0,32 Prozent auf 11'864,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,69 Prozent auf 44'293 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,06 Prozent auf 19'299 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,40 Prozent auf 39'376 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza will Produktion in Visp weiter ausbauen - 200 zusätzliche Mitarbeiter - Aevis 9 Mte: Gesamtumsatz +7,1 Prozent auf 761,0 Mio Fr. Organ. Wachstum auf vergleichbarer Basis +6,0 Prozent - PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 261,98 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263,4 Mio) EBITDA vor Neubewertung 228,96 Mio Fr. (AWP-Konsens: 228,5 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 170,33 Mio Fr. (VJ 210,76 Mio) Reingewinn 225,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 217,0 Mio) Weiterhin intakter Markt für Büroflächen 2024: Bestätigt EBITDA-Prognose von 300 Mio CHF Leerstand per Ende Jahr neu bei 3,5 Prozent erwartet (zuvor unter 4 Prozent) - Temenos gibt sich konservativere Mittelfristziele Ziel jährlicher wiederkehrender Umsatz bis 2028 mehr als 1,3 Mrd USD Bereinigter EBIT soll bis 2028 ca. 500 Mio USD erreichen Free Cash Flow soll bis 2028 ca. 420 Mio USD erreichen Zusätzliche Investitionen 2025 von 30-45 Mio USD Operative Effizienzsteigerungen 2025 von 20-25 Mio USD erwartet Wachstumsinitiativen sollen insbesondere US-Fussabdruck maximieren Vorbörsliche Indikation -4,4 Prozent - Bellevue Group zieht zurück nach Zürich - EPH beantragt Laufzeitverlängerung für 45,3 Millionen Euro-Anleihe Michalis Constantinides tritt aus VR zurück - Kudelski IoT integriert Quantenkryptografie in KSE Security IP-Produkte - Orascom DH verkauft Grundstück in El Gouna für 33 Mio Franken - Santhera schliesst Liefervertrag für Agamree in Katar ab - Siegfried-Tochter Dinamiqs eröffnet Forschungslabor in Zürich NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Bund stockt Anleihen 0,25 Prozent/2035, 1,25 Prozent/2043 und 0,50 Prozent/2055 auf - DE: Verbraucherpreise Oktober 0,4 Prozent gg VM (Prog 0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,126 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,8 Prozent/5,72 Prozent - EFG: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. meldet Anteil von 66,668 Prozent/2,393 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 10,349 Prozent/1,034 Prozent PRESSE DIENSTAG - Verkaufsprozess von Hotelplan schreitet voran (HZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - PSP Swiss Property: Conf. Call Ergebnis 9 Mte (09.30 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (09.30 - 12.30 Uhr GMT) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober (nachbörslich) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich US, Conf. Call Mittwoch 14.00 Uhr) Mittwoch: - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Swiss Life: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf Call 08.30/14.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Montana Aerospace: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturumfrage 11/24 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9381 - USD/CHF: 0,8821 - Conf-Future: -14 BP auf 149,82 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,365 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,89 Prozent auf 11'903 Punkte - SLI (Montag): +1,02 Prozent auf 1'962 Punkte - SPI (Montag): +0,77 Prozent auf 15'853 Punkte - Dax (Montag): +1,21 Prozent auf 19'449 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,02 Prozent auf 7'427 Punkte

awp-robot/sw/