- SMI vorbörslich: -0,34 Prozent auf 11'672,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,86 Prozent auf 43'911 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,09 Prozent auf 19'281 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,66 Prozent auf 38'722 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Umsatz 2433 Mio USD (AWP-Konsens: 2472 Mio) Op. Marge 13,6 Prozent (AWP-Konsens: 13,7 Prozent) Op. Kernmarge 20,6 Prozent (AWP-Konsens: 20,7 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,53 USD (AWP-Konsens: 0,48 USD) Kernergebnis je Aktie 0,81 USD (AWP-Konsens: 0,75 USD) Reingewinn 263 Mio USD (VJ 204 Mio) 2024: Umsatzziel neu 9,8-9,9 Mrd USD (alt: 9,9-10,1 Mrd) Ziel für Kern-EBITDA-Marge neu 20,5-21,0 Prozent (alt: 20,5-21,5 Prozent) Ziel Kerngewinn/Aktie gesenkt; 3,00 - 3,05 USD (nach 3,00-3,10) Zinsaufw./sonstige finanz. Erträge/Aufwendungen 155-165 Mio USD vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - Nestlé Waters: Konsumentenschützer klagen in Frankreich wegen Mineralwasser - Sandoz-Chef hält nichts von «Pay-for-Delay»-Vereinbarungen - Flughafen Zürich: Passagierzahl Oktober 2,97 Mio (+3,6 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Oktober 55,4 Mio Fr. (-0,3 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen Oktober bei 103,5 Prozent des 2019er-Levels - Pierer Mobility: Tiefgreifende Restrukturierung bei KTM AG zusätzlicher Liquiditätsbedarf bei KTM Gespräche mit Ankeraktionärin laufen Ziel ist Überbrückungsfinanzierung Angestrebt wird dreistelliger Millionenbetrag Signifikante Reduktion der Produktionsmengen Overhead-Bereich wird nochmals deutlich angepasst - SoftwareOne Q3: Umsatz Services 116,9 Mio Fr. (VJ 112,4 Mio) Umsatz Marketplace 119,9 Mio Fr. (VJ 121,0 Mio) Gespräche über Going-Private laufen weiter VR will bis Februar 2025 Aktionären Angebot unterbreiten Oliver Berchtold wird President Software&Cloud und GL-Mitglied vorbörsliche Indikation +4,8 Prozent - Ypsomed H1: EBIT adj. 65,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,0 Mio) EBIT 40,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,7 Mio) Umsatz Delivery Systems 220,3 Fr. (AWP-Konsens: 213,7 Mio) Umsatz 324,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304,8 Mio) Reingewinn 36,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,5 Mio) Umsatz Diabetes Care 98,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,4 Mio) Diabetes Care dürfte im Q4 Gewinnschwelle erreichen Verkauf des Geschäftsbereichs Diabetes Care wird eingeleitet Fokus liegt künftig auf Ausbau Delivery Systems 2024/25: Ausblick bestätigt Erwarten EBIT von rund 140 Mio Fr. ohne Einmaleffekte Umsatzwachstum von rund 25 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Clariant: Moody's hebt Rating auf 'Baa3' - Ausblick wieder 'stabil' - Montana Aerospace schliesst Verkauf von Alu Menziken ab - Vontobel-Co-CEOs ziehen positive Bilanz der Doppelspitze NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: MNI OCT CORP GOODS PRICE INDEX +3,4 Prozent Y/Y; SEPT REV +3,1 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Swiss Life: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf Call 08.30/14.00 Uhr) - Inficon: Technology Day - Montana Aerospace: Update Q3 - Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Sunrise: 1. Handelstag an der SIX (ab 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (11.00 Uhr) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 (Donnerstag) Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2024 (Freitag) Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2024 - Seco: Schnellschätzung BIP Q3 Ausland: - EU: Industrieproduktion 9/24 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenpreise 10/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 10/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag 15.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - GAM (Bezugsfrist Kapitalerhöhung 30.10.-13.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9371 - USD/CHF: 0,8834 - Conf-Future: -12 BP auf 149,70 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,392 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,60 Prozent auf 11'712 Punkte - SLI (Dienstag): -1,78 Prozent auf 1'927 Punkte - SPI (Dienstag): -1,61 Prozent auf 15'597 Punkte - Dax (Dienstag): -2,13 Prozent auf 19'034 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,52 Prozent auf 7'227 Punkte

awp-robot/sw/tv