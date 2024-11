- SMI vorbörslich: -0,34 Prozent auf 11'743,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,47 Prozent auf 43'751 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,64 Prozent auf 19'108 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,28 Prozent auf 38'643 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza-Hochhäuser mit 700 neuen Arbeitsplätzen könnten 2027 gebaut werden - Sandoz erhält EU-Zulassung für Biosimilar Afqlir (Aflibercept) - Swiss Steel baut 800 Stellen ab Abbau v.a. in europ. Produktionsstandorten & Vertriebsorganisat. 130 Stellen in Emmenbrücke von aktuell 750 werden abgebaut Abbau in Emmenbrücke in Produktion und administrativen Bereichen Restrukturierungsprog. bereits mit «erheblichen Kostensenkungen» rechnet mit 80 Kündigungen in Emmenbrücke - Sunrise-Hinterlegungsscheine mit sattem Kursplus an der Nasdaq vor einem der grössten Börsengänge weltweit heute an SIX - Forbo: Bernhard Merki soll This Schneider als VR-Präsident ablösen - Novavest: Verwaltungsrat wehrt sich gegen geforderte Umbesetzung des VR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich verkauft Grossteil der Beteiligung an Robertet SA PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Industrieproduktion September -0,5 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,1) Industrieproduktion September -1,8 Prozent GG Vorjahr (Prognose -1,1) BIP September -0,1 Prozent GG VM (PROG +0,2) BIP Q3 +0,1 Prozent GG VQ (Prognose +0,2) - 1. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,18 Prozent - Cicor: Quaero Capital SA meldet Anteil von <3 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,973 Prozent - Hochdorf: Stevche Manchevski meldet Anteil von 5,623 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,104 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sunrise: 1. Handelstag an der SIX Montag: - DKSH: Capital Markets Day Dienstag: - Sonova Ergebnis H1 - Nestlé: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2024 (08.30 Uhr) - Seco: Schnellschätzung BIP Q3 (09.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2024 (14.00 Uhr) Industrie- und Bauproduktion Q3 2024 (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2024 (Dienstag) Ausland: - US: Empire State Index 11/24 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 10/24 (14.30 Uhr Im- und Exportpreise 10/24 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 10/24 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 10/24 (15.15 Uhr) Lagerbestände 9/24(16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, 1. Handelstag HEUTE) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9377 - USD/CHF: 0,8883 - Conf-Future: +20 BP auf 150,03 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,409 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 11'784 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,65 Prozent auf 1'937 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,63 Prozent auf 15'682 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,37 Prozent auf 19'264 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,17 Prozent auf 7'312 Punkte

awp-robot/sw/kw