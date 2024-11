- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 11'649,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,70 Prozent auf 43'445 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,24 Prozent auf 18'680 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,09 Prozent auf 38'221 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält CE-Kennzeichnung für Test zur Erkennung von Eierstockkrebs - DKSH bestätigt vor Beginn des Kapitalmarkttages bisherige Ziele Fokus noch stärker auf Wachstum, Übernahmen & Margenausweitung vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Peach Property verkauft 5200 Wohneinheiten - Transaktion im Dezember Buchwertabschreiber 115 Mio EUR - Liquiditätszufluss 120 Mio - Avolta eröffnet neue Läden am internationalen Flughafen Shenzhen Bao'an - EEII übernimmt Transportfirma René Wuthrich SA NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - keine PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - DKSH: Capital Markets Day (12.15 - 18.00 Uhr GMT) Dienstag: - Sonova Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00/13.00 Uhr) - Nestlé: Capital Markets Day (08.30 - 17.45 Uhr) Mittwoch: - Baloise: Q3-Statement - EFG International: Business Update 10 Mte - SGS: Capital Markets Day (Conf. Call 07.30 Uhr) - Dormakaba: Kapitalmarkttag (09.00 - 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrie- und Bauproduktion Q3 2024 (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2024 (Dienstag) Ausland: - EUR: Handelsbilanz 9/24 (11.00 Uhr) - US: NAHB-Index 11/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9353 - USD/CHF: 0,8873 - Conf-Future: +7 BP auf 150,10 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,376 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,33 Prozent auf 11'627 Punkte - SLI (Freitag): -1,29 Prozent auf 1'912 Punkte - SPI (Freitag): -1,24 Prozent auf 15'488 Punkte - Dax (Freitag): -0,27 Prozent auf 19'211 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,73 Prozent auf 7'270 Punkte

awp-robot/sw/