- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 11'660,21 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,13 Prozent auf 43'390 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,60 Prozent auf 18'792 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,51 Prozent auf 38'414 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé-News von Capital Markets Day: Wasser/Premium-Getränke ab 1.1.2025 eigenständiger Geschäftsbereich Management prüft Strategien für Geschäftsbereich Wasser Neuer Geschäftsbereich Wasser künftig von Muriel Lienau geführt Zusätzliche Kosteneinsparungen von mind. 2,5 Mrd Fr. bis Ende 2027 Marketingaktivitäten werden bis Ende 2025 auf 9 Prozent des Umsatzes erhöht Neue Mittelfristziele - org. Wachstum von 4 Prozent+ (bisher 4-6 Prozent) Mittelfristige op. Ergebnismarge von «17 Prozent plus» CEO: Aktionsplan soll uns effizienter und agiler machen 2024: Ausblick bestätigt 2025: Verbesserung des org. Wachstums ggü 2024 Moderater Rückgang der operativen Ergebnismarge ggü 2024 vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Sonova H1: Umsatz 1833,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1817 Mio) EBITA adj. 325,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 342,8 Mio) EBITA-Marge adj. 17,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,0 Mio) Reingewinn 211,7 Mio Fr. (VJ 249,6 Mio) «Sehr erfolgreicher Produktstart für neue Hörgeräte» 2024/25: Negativer Währungseinfluss auf Umsatz von 1-2 Prozentpunkten Negativer Einfluss CHF auf EBITA 4-5 Prozentpunkte Weiter Umsatzwachstum 6-9 Prozent; EBITA (adj.) 7-11 Prozent angestrebt Höhere Preise/tiefere Kosten sollen im H2 Profitabilität steigern vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Partners Group erweitert Wachstumsstrategie mit Fokus Tech und Health - Swiss Re. Fitch hebt Kreditrating auf 'A+' von 'A' - Ausblick 'Stabil' - Autoneum erwirbt Mehrheit an chinesischem Automobilzulieferer Akquisition der Jiangsu Huanyu Group wird in zwei Phasen erfolgen Phase 1 ist Übernahme Mehrheitsbeteiligung 70 Prozent für rund 75 Mio. Fr. Für restliche 30 Prozent Kaufoption, welche 2028 ausgeübt werden kann Übernommene Firma 2023 mit Jahresumsatz von 130 Mio Fr. Vollzug der Transaktion ist für März 2025 geplant Übernahme soll positiv zur Profitabiltiät beitragen - Kuros erweitert Aktivitäten in Bereich Extremitäten Strategische Expansion eröffnet Marktchancen von etwa 1 Mrd USD Jantzen Cole wird Vizepräsident Market Development, Extremities - BLKB-Tochter Radicant erweitert Säule 3a-Angebot - Dormakaba: Christian Baur wird Chef Key & Wall Solutions sowie Transformation - Siegfried eröffnet neues Forschungs- und Entwicklungszentrum NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetica Swiss Living Fund wird an der SIX kotiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Oktober zum VM real +11,2 Prozent, nominal +10,2 Prozent (saisonbereinigt) Importe Oktober zum VM real +0,7, nominal +1,8 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Oktober 5,97 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Uhrenexporte Oktober unbereinigt 2,34 Mrd Fr. (nom. -2,2 Prozent gg VJ) Ausland: . WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Letko, Brosseau & Associates Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Emmi: ZMP Invest/MIBA etc. melden Anteil von 60,465 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,123 Prozent PRESSE DIENSTAG - UBS soll heikle Verbindung zu sanktion. Militärkonzernen in China haben (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: Conf. Calls zu Ergebnbis H1 (Conf. Call 9.00/13.00 Uhr) - Nestlé: Capital Markets Day (08.30 - 17.45 Uhr) Mittwoch: - Baloise: Q3-Statement - EFG International: Business Update 10 Mte - SGS: Capital Markets Day (Conf. Call 07.30 Uhr) - Dormakaba: Kapitalmarkttag (09.00 - 16.00 Uhr) Donnerstag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Novartis: Meet Management 2024 (Webcast 09.00 - 18.00 CET) - Zurich Insurance: Investor Day (Webcast 10.00 Uhr, News dazu 06.45 Uhr) - Bachem: Kapitalmarkttag (14.00 - 16.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2024 (Mittwoch) Ausland: - EUR: EZB Leistungsbilanz 10/24 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 10/24 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 10/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - keine DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9353 - USD/CHF: 0,8838 - Conf-Future: -61 BP auf 149,49 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,396 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,11 Prozent auf 11'640 Punkte - SLI (Montag): +0,17 Prozent auf 1'915 Punkte - SPI (Montag): +0,03 Prozent auf 15'493 Punkte - Dax (Montag): -0,11 Prozent auf 19'189 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,46 Prozent auf 7'278 Punkte

