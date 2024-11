- SMI vorbörslich: +0,50 Prozent auf 11'598,61 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,28 Prozent auf 43'269 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,04 Prozent auf 18'987 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 38'352 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS 2024: Ziele bestätigt - Weiterhin höhere op. Gewinn-Marge erwartet Weiter org. Wachstum im mittl. bis hohen einst. Bereich erwartet Mittelfristziele bis 2027 bestätigt - Org. Wachstum von 5-7 Prozent pro Jahr CEO: Umsatzbeitrag von 10 Akquisitionen im laufenden Jahr >70 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Baloise 9 Mte: Geschäftsvolumen 6892 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6922 Mio) Volumen Nicht-Leben 3428 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3478 Mio) Geschäftsvolumen Leben 2749 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2756 Mio) Volumen ITP 715 Mio Fr. (AWP-Konsens: 691 Mio) SST-Quote im Bereich von 210 Prozent per 30. September 2024 2024: Negativer Effekt auf Gewinn 100 Mio (Friday, Stop Ökosysteme) Schaden-Kosten-Satz im kommunizierten Bereich von 91-94 Prozent erw. Ungebrochene Weiterführung der attraktiven Ausschüttungspolitik Aktienrückkauf von mind. 100 Mio Fr. im 2025 wird geprüft - Dormakaba: sieht Transformationsprogramm auf Kurs (HEADLINE) Mittelfristziele 2025/26 bestätigt Wachstumsrate auf Höhe BIP+2 Prozent in Nordamerika in nächsten 3 Jahren Sparen mit Straffung Türschliesser mind. 10 Mio Fr. bis 2027/28 Transformation kommerz. Bereich weitere Einsparungen 40 Mio Fr. - EFG 10 Mte: Nettoneugeldzufluss 7,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 8,1 Mrd) Verwaltete Vermögen ungefähr 159 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 162,1 Mrd) Reingewinn übersteigt 260 Mio Fr. Cost/Income-Ratio von 73,9 Prozent (AWP-Konsens: 73,4 Prozent) Normalisierte Einstellungsdynamik mit insgesamt 60 neuen CROs Liegen mit Strategie 2025 weiter deutlich vor Zeitplan CEO: Erfreut, dass Investitionen vom vergangenen Jahr Früchte tragen Akquisitionen bleiben im Fokus, M&A-Markt scheint sich zu öffnen Bin sehr zufrieden mit Netto-Neugeldzufluss Sind auf Kurs, 2024 Rekordergebnis vom Vorjahr zu schlagen Vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Arbonia ernennt bisherigen Türen-Chef Claudius Moor zum CEO Alexander von Witzleben bleibt Verwaltungsratspräsident - Intershop erwirbt Industrie- und Gewerbeareal in Zuchwil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Oktober -1,1 Prozent gg VJ (Prog -1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,042 Prozent - GAM: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,96 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,024 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SGS: Capital Markets Day - Dormakaba: Kapitalmarkttag (09.00 - 16.00 Uhr) Donnerstag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Novartis: Meet Management 2024 (Webcast 09.00 - 18.00 CET) - Zurich Insurance: Investor Day (Webcast 10.00 Uhr, News dazu 06.45 Uhr) - Bachem: Kapitalmarkttag (14.00 - 16.00 Uhr) Freitag: - Komax: Analysten- und Investorentag 2024 (09.00 - 14.00 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2024 (14.00 Uhr) Ausland: - EU: Bauproduktion 9/24 (11.00 Uhr) - US: EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis («in Kürze» erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9362 - USD/CHF: 0,8840 - Conf-Future: +50 BP auf 149,99 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,385 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,84 Prozent auf 11'541 Punkte - SLI (Dienstag): -0,69 Prozent auf 1'902 Punkte - SPI (Dienstag): -0,76 Prozent auf 15'375 Punkte - Dax (Dienstag): -0,67 Prozent auf 19'060 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,55 Prozent auf 7'230 Punkte

awp-robot/sw/